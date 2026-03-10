יום שלישי, 10.03.2026 שעה 07:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כל הזרים של ק"ש אמורים לנחות בארץ עד סופ"ש

הדרום אמריקאים ינחתו ברביעי, מוסה יצטרף בין חמישי לשישי. הקבוצה תפגוש את חדרה. אדרי לשחקנים: "גאווה לעיר, הוכחתם שאתם לא מתלוננים גם כשקשה"

|
אדריאן אוגריסה (חג'אג' רחאל)
אדריאן אוגריסה (חג'אג' רחאל)

בשורה טובה לעירוני ק"ש, שקרובה להחזיר את כל שחקניה הזרים, לקראת חזרה אפשרית של ליגת העל, באמצע או בסוף השבוע הבא. לאחר חזרתם של יאו אקה והישארותו של נמניה ליוביסבלייביץ', ארבעת הזרים הנותרים אמורים לנחות בישראל עד סוף השבוע.

שלושת הדרום אמריקאים: כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה, צפויים להגיע בטיסה ישירה מספרד ולנחות ביום רביעי לפנות בוקר, כאשר עלי מוסה אמור להגיע ממולדתו, ניגריה, בטיסה דרך מצרים, ולנחות ביום שישי לפנות בוקר.

מרטינס, פאצ'קו ואוגריסה צפויים לקחת חלק במשחק האימון שאמור להיערך ביום שישי נגד הפועל חדרה מהליגה הלאומית, כאשר גם איציק שולמייסטר, שנפצע לפני הפסקת הליגה, חזר לכשירות והמאמן שי ברדה אמור לזכות לסגל מלא לקראת חזרת הליגה.

כריסטיאן מרטינס (שחר גרוס)כריסטיאן מרטינס (שחר גרוס)

בינתיים, מי שערך שיחה עם השחקנים בעת החזרה לאימונים, הוא המנכ"ל יוסי אדרי: "זה לא נעים שאנחנו שוב עוזבים את הבית והסיטואציה שמתרחשת במדינה. אנחנו צריכים שוב לנדוד ולהיות בבתי מלון, אבל יש לנו את הזכות להעלות איזושהי שמחה על הפנים של התושבים בצפון", אמר להם.

"הגאווה לעיר קרית שמונה יכולה לבוא דרככם, הוכחתם לאורך השנתיים האחרונות שאתם לא מתלוננים עם כמה שקשה. עברתם את כל הקשיים, כולל אימונים בתנאים לא תנאים והבנתם את גודל השעה. הסיטואציה הזאת חיברה אתכם יותר כי הבנתם שקורה משהו ואני רוצה שהרוח שלהם לא תרד ותמשיכו באותה הדרך. אנחנו בשבילכם תמיד", הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */