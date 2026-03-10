כל הזרים של ק"ש אמורים לנחות בארץ עד סופ"ש

בשורה טובה לעירוני ק"ש, שקרובה להחזיר את כל שחקניה הזרים, לקראת חזרה אפשרית של ליגת העל, באמצע או בסוף השבוע הבא. לאחר חזרתם של יאו אקה והישארותו של נמניה ליוביסבלייביץ', ארבעת הזרים הנותרים אמורים לנחות בישראל עד סוף השבוע.

שלושת הדרום אמריקאים: כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה, צפויים להגיע בטיסה ישירה מספרד ולנחות ביום רביעי לפנות בוקר, כאשר עלי מוסה אמור להגיע ממולדתו, ניגריה, בטיסה דרך מצרים, ולנחות ביום שישי לפנות בוקר.

מרטינס, פאצ'קו ואוגריסה צפויים לקחת חלק במשחק האימון שאמור להיערך ביום שישי נגד הפועל חדרה מהליגה הלאומית, כאשר גם איציק שולמייסטר, שנפצע לפני הפסקת הליגה, חזר לכשירות והמאמן שי ברדה אמור לזכות לסגל מלא לקראת חזרת הליגה.

כריסטיאן מרטינס (שחר גרוס)

בינתיים, מי שערך שיחה עם השחקנים בעת החזרה לאימונים, הוא המנכ"ל יוסי אדרי: "זה לא נעים שאנחנו שוב עוזבים את הבית והסיטואציה שמתרחשת במדינה. אנחנו צריכים שוב לנדוד ולהיות בבתי מלון, אבל יש לנו את הזכות להעלות איזושהי שמחה על הפנים של התושבים בצפון", אמר להם.

"הגאווה לעיר קרית שמונה יכולה לבוא דרככם, הוכחתם לאורך השנתיים האחרונות שאתם לא מתלוננים עם כמה שקשה. עברתם את כל הקשיים, כולל אימונים בתנאים לא תנאים והבנתם את גודל השעה. הסיטואציה הזאת חיברה אתכם יותר כי הבנתם שקורה משהו ואני רוצה שהרוח שלהם לא תרד ותמשיכו באותה הדרך. אנחנו בשבילכם תמיד", הוסיף.