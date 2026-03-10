בתום דו קרב פנדלים: ווסטהאם עלתה לרבע הגמר

המפגש האחרון בשלב שמינית גמר הגביע האנגלי סיפק לנו דרמה, כאשר אתמול (שני) ווסטהאם אירחה את ברנטפורד בקרב על הכרטיס לשלב שמונה האחרונות, שם מחכה לידס.

המחצית הראשונה הייתה מלאה מצבים ועם קצב גבוה, ג’ראד בואן כבש למארחת בדקה ה-19, אך שחקן העונה של האורחת, איגור תיאגו השווה בדקה ה-28. בדקה ה-34 הפטישים קיבלו פנדל, ובואן השלים צמד מהנקודה הלבנה.

החצי השני היה קשוח וצמוד, אך בדקה ה-81 תיאגו השלים צמד מהצד השני ושלח את המשחק להארכה. ב-30 הדקות הנוספות לא היו מצבים בשל העייפות מצד שתי הקבוצות, והמשחק הלך לדו קרב פנדלים.

ג'ראד בואן חוגג (IMAGO)

בדו קרב הפנדלים שמונה מתוך תשע הבעיטות היו מושלמות ולא הותירו סיכוי לשני השוערים, אך הגיבור הטרגי התורן היה דאנגו אוואטרה, שניסה פאננקה ולא הכניע את אלפונס אראולה. ווסטהאם עלתה לרבע הגמר.