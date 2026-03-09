יום שני, 09.03.2026 שעה 23:57
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3641-3328אודינזה11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

בתום דרמה: לאציו גברה 1:2 על ססאולו

קרב מרכז הטבלה נגמר עם שער ניצחון של אדם מארוסיץ' בתוספת הזמן, שהעלה את המארחת למקום ה-10. דניאל מלדיני (2') וארמנד לאוריינטה (35') כבשו

|
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-28 של הליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם מפגש אמצע טבלה מסקרן, בו לאציו אירחה באולימפיקו את ססאולו. המארחת, אשר במקום ה-11, ידעה שניצחון יקרב אותה למקום השמיני, שעשוי להיות מספיק לאירופה. מנגד, הירוקים קיוו לנצח במשחק החוץ.

המשחק החל עם שער בזק של דניאל מלדיני, הבן של הבלם האגדי פאולו מלדיני, בדקה ה-2. אך הירוקים הצליחו להשוות את התוצאה בדקה ה-35 מרגליו של ארמנד לאוריינטה. המחצית השנייה לא התעלתה לרמה גבוהה, אך שער ניצחון של אדם מארוסיץ’ בדקה ה-92 העניק ניצחון לחבורה של מאוריציו סארי.

במחזור הבא, לאציו תישאר ברומא ותארח באולימפיקו את מילאן, שניצחה את אינטר והשאירה את מאבק האליפות בחיים, למפגש רותח. מנגד, ססאולו תחזור הביתה למפגש נגד בולוניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */