בתום דרמה: לאציו גברה 1:2 על ססאולו

המחזור ה-28 של הליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם מפגש אמצע טבלה מסקרן, בו לאציו אירחה באולימפיקו את ססאולו. המארחת, אשר במקום ה-11, ידעה שניצחון יקרב אותה למקום השמיני, שעשוי להיות מספיק לאירופה. מנגד, הירוקים קיוו לנצח במשחק החוץ.

המשחק החל עם שער בזק של דניאל מלדיני, הבן של הבלם האגדי פאולו מלדיני, בדקה ה-2. אך הירוקים הצליחו להשוות את התוצאה בדקה ה-35 מרגליו של ארמנד לאוריינטה.

המחצית השנייה לא התעלתה לרמה גבוהה, אך שער ניצחון של אדם מארוסיץ’ בדקה ה-92 העניק ניצחון לחבורה של מאוריציו סארי.

בדקה ה-93: לאציו מנצחת 1:2 את ססואולו

במחזור הבא, לאציו תישאר ברומא ותארח באולימפיקו את מילאן, שניצחה את אינטר והשאירה את מאבק האליפות בחיים, למפגש רותח. מנגד, ססאולו תחזור הביתה למפגש נגד בולוניה.