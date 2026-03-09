יום שני, 09.03.2026 שעה 22:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

עומרי לוי חתם על חוזה בוגרים בהפועל ת"א

החלוץ, יליד 2008, שכבר הופיע בקבוצת הבוגרים, חתם על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות אצל האדומים. אסף גרנשטיין צופה לו השתלבות מוצלחת בבוגרים

|
עומרי לוי חוגג (ראובן שוורץ)
עומרי לוי חוגג (ראובן שוורץ)

תשעה ימים מאז שהליגות הצעירות נכנסו להקפאת פעילות בשל פרוץ המלחמה, אך הערב (שני) מגיעות חדשות מעניינות ממחלקת הנוער של הפועל ת"א: עומרי לוי (2008), החלוץ המצטיין של קבוצת הנוער, שמדורגת במקום השני בטבלת ליגת העל, חתם על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות במועדון.

עומרי לוי החל את דרכו בחטיבה הצעירה של שלוחת הצפון של מכבי ת"א, בשנתון ילדים א’ ביצע מעבר חד לשלוחת הצפון של הפועל ת"א, ומאז עושה דרך רצופה במועדון. בעונה שעברה כבש 23 שערים ב-21 משחקים במדי קבוצת נערים א' שערים וסייע לה לרוץ בצמרת הגבוהה, במקביל כבש עוד שער אחד בארבעה משחקים בקבוצת הנוער, אך לרוע מזלו פציעה שעבר אילצה אותו לסיים את העונה בחודש פברואר 2024. השחקן רשם שש הופעות במדי נבחרות הנערים, בהן כבש שער אחד.

העונה רשם החלוץ 22 הופעות במדי קבוצת הנוער, בהן כבש שישה שערים. במקביל, רשם השחקן שתי הופעות ראשונות במשחקי ליגה במדי קבוצת הבוגרים בהם עלה כמחליף: במשחק החוץ בו הפסידה 2:1 למכבי חיפה, במשחק הביתי בו ניצחה 0:4 את הפועל פ"ת.

עומרי לוי (צילום לירם אביטן)עומרי לוי (צילום לירם אביטן)

אסף גרנשטיין, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל ת"א, מסר בתגובה: ״עומרי הצטרף אלינו בגיל 13, וכבר אז אפשר היה לראות את הפוטנציאל הגבוה שלו. מדובר בחלוץ מוכשר עם טכניקה נהדרת ואופי מאוד תחרותי. בגיל נערים א׳ הוא שיחק עם קבוצת הנוער, ולשמחתנו אף שותף העונה (כשחקן צעיר יחסית בקבוצת הנוער) בשני משחקי ליגה בקבוצה הבוגרת. אנחנו שמחים על המשך ההתקשרות איתו ובטוחים שיש לו יכולות ומבנה אישיות שיעזרו לו להשתלב בקבוצה הבוגרת בהמשך״.

טוען תגובות...
