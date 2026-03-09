עומרי לוי חתם על חוזה בוגרים בהפועל ת"א

תשעה ימים מאז שהליגות הצעירות נכנסו להקפאת פעילות בשל פרוץ המלחמה, אך הערב (שני) מגיעות חדשות מעניינות ממחלקת הנוער של הפועל ת"א: עומרי לוי (2008), החלוץ המצטיין של קבוצת הנוער, שמדורגת במקום השני בטבלת ליגת העל, חתם על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות במועדון.

עומרי לוי החל את דרכו בחטיבה הצעירה של שלוחת הצפון של מכבי ת"א, בשנתון ילדים א’ ביצע מעבר חד לשלוחת הצפון של הפועל ת"א, ומאז עושה דרך רצופה במועדון. בעונה שעברה כבש 23 שערים ב-21 משחקים במדי קבוצת נערים א' שערים וסייע לה לרוץ בצמרת הגבוהה, במקביל כבש עוד שער אחד בארבעה משחקים בקבוצת הנוער, אך לרוע מזלו פציעה שעבר אילצה אותו לסיים את העונה בחודש פברואר 2024. השחקן רשם שש הופעות במדי נבחרות הנערים, בהן כבש שער אחד.

העונה רשם החלוץ 22 הופעות במדי קבוצת הנוער, בהן כבש שישה שערים. במקביל, רשם השחקן שתי הופעות ראשונות במשחקי ליגה במדי קבוצת הבוגרים בהם עלה כמחליף: במשחק החוץ בו הפסידה 2:1 למכבי חיפה, במשחק הביתי בו ניצחה 0:4 את הפועל פ"ת.

עומרי לוי (צילום לירם אביטן)

אסף גרנשטיין, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל ת"א, מסר בתגובה: ״עומרי הצטרף אלינו בגיל 13, וכבר אז אפשר היה לראות את הפוטנציאל הגבוה שלו. מדובר בחלוץ מוכשר עם טכניקה נהדרת ואופי מאוד תחרותי. בגיל נערים א׳ הוא שיחק עם קבוצת הנוער, ולשמחתנו אף שותף העונה (כשחקן צעיר יחסית בקבוצת הנוער) בשני משחקי ליגה בקבוצה הבוגרת. אנחנו שמחים על המשך ההתקשרות איתו ובטוחים שיש לו יכולות ומבנה אישיות שיעזרו לו להשתלב בקבוצה הבוגרת בהמשך״.