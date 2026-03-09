90 דקות לסטויאנוב ב-2:0 של דינמו בוקרשט

בעוד הכדורגל הישראלי נעצר בעקבות המערכה עם איראן וחיזבאללה, מעבר לים המשחקים נמשכים כרגיל. כמעט כמדי יום, גם הפעם (שני) לא חסר אקשן ולפניכם העדכונים ממשחקי הלגיונרים.

# ניקיטה סטויאנוב וקבוצתו הרומנית דינמו בוקרשט נמצאים במשבר. הבלם וחבריו נחלו הפסד בפעם השלישית ברצף, הפעם לקלוז’, אליה עתיד לעבור בקיץ יובל שדה, שחקן אחר שיגיע ממכבי נתניה לליגה הרומנית, במשחק שבו התוצאה הראתה בסיום 2:0, כשהישראלי והקבוצה יורדים למקום החמישי בטבלה.

# אחרי שהצליחו לשמור על הסיכוי לאליפות בחיים עם הניצחון על המוליכה לבסקי סופיה במחזור הקודם, לודוגורץ לא התקשתה גם מול נוהלת הטבלה מונטנה, כשהביסה אותה 0:3. עידן נחמיאס, הנציג הישראלי בקבוצה הבולגרית, ישב על הספסל אך לא שותף במהלך ההתמודדות.