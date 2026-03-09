יום שני, 09.03.2026 שעה 23:13
כדורגל ישראלי

90 דקות לסטויאנוב ב-2:0 של דינמו בוקרשט

הבלם המשיך, כמו בכל העונה, ב-11 של הקבוצה הרומנית, אך ספג יחד איתה הפסד שלישי ברצף בליגה, הפעם לקלוז', וירדה למקום החמישי על חשבון המנצחת

|
ניקיטה סטויאנוב בדינמו בוקרשט (IMAGO)
ניקיטה סטויאנוב בדינמו בוקרשט (IMAGO)

בעוד הכדורגל הישראלי נעצר בעקבות המערכה עם איראן וחיזבאללה, מעבר לים המשחקים נמשכים כרגיל. כמעט כמדי יום, גם הפעם (שני) לא חסר אקשן ולפניכם העדכונים ממשחקי הלגיונרים.

# ניקיטה סטויאנוב וקבוצתו הרומנית דינמו בוקרשט נמצאים במשבר. הבלם וחבריו נחלו הפסד בפעם השלישית ברצף, הפעם לקלוז’, אליה עתיד לעבור בקיץ יובל שדה, שחקן אחר שיגיע ממכבי נתניה לליגה הרומנית, במשחק שבו התוצאה הראתה בסיום 2:0, כשהישראלי והקבוצה יורדים למקום החמישי בטבלה.

# אחרי שהצליחו לשמור על הסיכוי לאליפות בחיים עם הניצחון על המוליכה לבסקי סופיה במחזור הקודם, לודוגורץ לא התקשתה גם מול נוהלת הטבלה מונטנה, כשהביסה אותה 0:3. עידן נחמיאס, הנציג הישראלי בקבוצה הבולגרית, ישב על הספסל אך לא שותף במהלך ההתמודדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */