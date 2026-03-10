"הביאו לי יריב טוב, אבל אני הולך לנצח אותו"

הטירוף סביב אהבת השם גורדון מסרב לדעוך. אחרי הניצחון המוחץ על היריב הטורקי עלי קוינצ'ו בטורניר UTMA בליטא, גורדון שמר על מאזן מושלם של 11 קרבות ללא הפסד. כעת הפנים שלו מופנות לאתגר הגדול הבא הקרב על החגורה שייערך ב-18 באפריל מול סאקסרי, לוחם תאילנדי בן 25. רגע אחרי שנקבע לו היריב החדש, גורדון מדבר בראיון בלעדי ל-ONE על האסטרטגיה לקראת קרב של חמישה סיבובים, ההתמודדות עם הלחץ הציבורי, האהבה העצומה שהוא מקבל מעם ישראל בזמן המלחמה והתשובה המוחצת שלו למי שעדיין מפקפק בו.

אסטרטגיה חדשה והתעסקות נטו בספורט

אבשה, איך אתה רואה את היריב התאילנדי שסידרו לך לקרב על החגורה?

“הוא יריב מצוין וקשה מאוד. אני שמח שהביאו לי מישהו שיאתגר אותי ברמות הגבוהות ביותר ואני מאוד מתרגש”.

מה מאפיין אותו?

"הוא לוחם חזק מאוד שהיה אלוף בכמה אצטדיונים בתאילנד. הוא מגיע ממכון חזק ונחשב לאחד מהטובים שיש".

כבר יצא לך לראות סרטונים שלו?

"אני מכיר אותו עוד מלפני כן וגם ראיתי סרטונים שלו”.

אהבת השם גורדון (רדאד ג'בארה)

הצהרת כל הזמן שאתה רוצה יריב ראוי להתמודד מולו על החגורה. אתה שמח שזה מה שקרה בסוף?

"כן, סוף סוף הביאו יריב באמת טוב. הם עשו מאמצים גדולים להביא אותו והצליחו בגדול”.

עכשיו אפשר להתרכז רק בקרב ולא במסביב כי עם תאילנד יש לנו יחסים טובים בניגוד לטורקיה.

"בדיוק, עכשיו אנחנו מתעסקים נטו בספורט. מצפה לי קרב קשוח ואני הולך לנצח אותו".

איך אתה מתכונן לקרב הזה?

"אני עושה את המקסימום שלי. למרות כל מה שקורה בארץ, אנחנו הולכים לתת בראש ולעשות את ההכנה הטובה ביותר שאפשר. אנחנו מתכננים אימונים מיוחדים כדי להגיע בביטחון מלא”.

זה דורש אימונים מיוחדים לקראת יריב כזה?

"ברור. אנחנו בונים אסטרטגיה מדויקת ונתכונן חזק יותר, במיוחד כי מדובר בקרב של חמישה סיבובים ולא של שלושה”.

אהבת השם גורדון (שי יחזקאל)

זה בעצם היריב הכי חזק שהיה לך עד היום?

“כן, זה היריב הכי חזק שעד היום התמודדתי מולו”.

יש לחץ עכשיו כשכולם מצפים ממך לניצחון?

"תמיד יש לחץ ועכשיו יש אפילו יותר. אבל לחץ יוצר יהלומים ואני פשוט מתרגש”.

היריב חזק יותר ויש לו סגנון שונה. זה אומר שהפעם ההתמקדות תהיה יותר מקצועית ופחות פסיכולוגית לעומת הקרבות הקודמים?

"אנחנו נעשה מהלכים יפים, אבל ההתמקדות העיקרית הפעם היא בניצחון הקרב נטו מבחינה מקצועית”.

כמה שעות תתאמן כל יום לקראת הקרב?

"חמש שעות ביום, כמו תמיד. שבוע אחרי הקרב הקודם כבר חזרתי להתאמן. החופש היה נטו בשביל הנפש, אבל עכשיו חוזרים לעבוד קשה".

אהבת השם גורדון עם משפחתו (רדאד ג'בארה)

טירוף ברחובות וחודש של משפחת גורדון

חודש מטורף מחכה למשפחת גורדון, גם לאחיך כיבדי מתוכנן קרב בקרוב.

"בהחלט, חודש מעניין מאוד לגורדונים”.

יצא לך להיות בקשר עם היריב הטורקי אחרי כל מה שהיה?

"לא. ראיתי שהוא פרסם כמה פוסטים ואנשים שלחו לי אותם כל הזמן, אבל התעלמתי. אני פשוט לא מתייחס אליו. אם הוא רוצה, שינצח כמה קרבות ויקבל את ההזדמנות שלו שוב”.

אתה תהיה מוכן לפגוש אותו שוב בעתיד?

”כן, אם הוא יהיה ראוי לזה".

אחרי כל הטירוף שהיה סביבך וההופעות בכל תוכנית אפשרית, אתה מרגיש את האהבה ברחוב במיוחד בתקופת המלחמה?

"זה מטורף לחלוטין. כמות האהבה שאני מקבל מהאנשים היא אדירה. הטירוף שהולך פה פשוט מחמם את הלב ונותן לי דחיפה אדירה להמשיך להצליח”.

הקרב של אהבת השם גורדון מול הטורקי (צילום מסך)

אתה חושב שעכשיו יותר ילדים ילכו לעסוק באגרוף תאילנדי בעקבות ההצלחה שלך?

"אני לא רק חושב, אני יודע שזה מה שקורה. רואים פתאום שיש רצון גדול להתעסק בענף הזה. לפני כן לא הייתה חשיפה כזאת גדולה. הצלחנו לייצר תודעה ענקית לאגרוף התאילנדי”.

אתה מקווה שיבואו הרבה ישראלים לעודד אותך בליטא בתקווה שהטיסות יהיו פתוחות ונהיה אחרי המלחמה?

"אני מאוד מקווה שעד אז נהיה אחרי המלחמה. בעזרת השם השמיים ייפתחו ואנשים יוכלו לטוס כמו שצריך. אני מבין שהרבה רוצים לבוא ולהיות בקרב, ואני מאמין שיגיעו המון ישראלים כדי שנצבע את האצטדיון בכחול ולבן”.

אהבת השם גורדון (Reels.il)

התשובה למבקרים והדגל למען החיילים

איזה מסר יש לך ליריב התאילנדי?

"ברור שאני מכבד אותו. המסר שלי זה שיבוא מוכן. אנחנו נתכונן כמו שצריך ונעשה קרב ‘פיצוצים’ בשביל הקהל”.

יש לך מסר לאזרחים פה בארץ ולחיילים שעוברים את התקופה הקשה הזו?

"בסופו של דבר את הכל אני עושה בשביל המדינה, בשביל החיילים והגיבורים שלנו. זו הדרך שלי לתרום בחזרה על כל מה שהם עושים עבורנו ולהודות להם. אני מאחל לעם ישראל להישאר חזק, חיובי ואופטימי. אני אעשה את הצד שלי בסיפור הזה, אייצג את ישראל, אביא המון כבוד ואניף את הדגל בכל מקום אפשרי."

היו גם כאלה שביקרו ואמרו שהגזימו עם הטירוף סביבך וסביב הענף. מה יש לך להגיד להם?

"זה לא מעניין אותי. אני יודע מה אני שווה ומי שלא מבין את זה, כנראה שזו בעיה שלו. אני שלם עם עצמי לחלוטין כי אני מכיר את היכולות שלי ואת הרמה שלי”.