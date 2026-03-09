סלוט: האווירה בטורקיה משנה לגמרי את המשחק

ליגת האלופות חוזרת מחר עם שלב שמינית הגמר, ולמשחק המוקדם קיבלנו מפגש מסקרן במיוחד בו ליברפול תתארח אצל גלאטסראיי. שתי הקבוצות נפגשו כבר העונה בטורקיה, כאשר המארחת ניצחה 0:1 משער של ויקטור אוסימן.

אין ספק שאלופת אנגליה לא הולכת ללקק דבש בצמד המשחקים נגד גלאטסראיי. האדומים נמצאים בפורמה טובה, עם חמישה ניצחונות בששת משחקיה האחרונים, כולל עלייה לשלב רבע גמר הגביע האנגלי, מנגד, גם הטורקים מגיעים לאחר ריצה טובה, כאשר במשחקה האחרון ניצחה בדרבי את בשיקטאש ושמרה על פער ארבע הנקודות בפסגת הטבלה.

מעבר להתמודדות על הדשא, ליברפול עומדת להתקשות גם בכל מה שקשור לקהל מסביב, אשר נחשב לבין היותר רועשים באירופה. מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, התייחס לכך במסיבת העיתונאים לפני המשחק.

ויקטור אוסימן, יחגוג גם מחר? (IMAGO)

סלוט: “הרעש כל כך חזק שאתה תוהה אם אלה בני אדם”

״האווירה הופכת את זה לשונה לחלוטין מכל משחק חוץ אחר ששיחקתי בו אי פעם. כך שבכל פעם שהכדור אצלנו, הרעש והשריקות כל כך חזקים שלפעמים אתה תוהה אם בני אדם יכולים לעשות דבר כזה. זה כל כך קשה, מההתחלה ועד הסוף. הרעש אפילו חזק יותר מאשר כשהם כובשים שער”, אמר סלוט.

ההגנה של ליברפול לא נמצאת בעונה טובה, בשל פציעות וחיסורים לאורך העונה, חניכיו של סלוט סופגים בממוצע יותר משער בכל משחק. בנוסף, דבר אשר לא תורם לסטטיסטיקה העגומה הוא חיסורו של השוער הראשון, אליסון, מהמשחק הראשון בטורקיה.

אליסון, לא ישחק (IMAGO)

מה עשה עד כה מרמררדשווילי, וההרכב המשוער

הברזילאי נפגע באימון ולא נכלל בסגל של אלופת אנגליה, מי שיחליף אותו בין הקורות הוא גיורגי מאמארדשווילי, השוער שהגיע מוולנסיה בקיץ. לגיאורגי שיחק רק ב-11 משחקים העונה של הקבוצה, ושמר על רשת נקייה פעמיים בלבד.

הרכב משוער: גיורגי מאמארדשווילי, ג’רמי פרימפונג, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, ריאן חראבנברך, אלכסיס מק אליסטר, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.