אחרי הארכת ההנחיות: במנהלת יחכו לפקע"ר

אין ספק שבימים האלו הספורט הוא לגמרי שולי, כאשר ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה עם איראן וגם עם חיזבאללה, אבל בכל זאת המופע צריך להימשך וראשי הכדורגל מנסים להבין מתי יהיה אפשר לחזור לשחק, והאם בכלל יהיה ניתן לחזור לשחק.

בינתיים, בפיקוד העורף קיבלו החלטה להאריך את ההגבלות עד למוצאי שבת, ובהתאם לכך נראה שבמנהלת הליגות בכדורגל יצטרכו להמתין עד לתחילת שבוע הבא כדי להבין מפיקוד העורף מתי אפשר להתחיל לשחק, והאם בכלל ניתן יהיה לחדש את הליגה בקרוב.

נזכיר, הליגה לא משוחקת מאז שפרצה המלחמה עם איראן, אליה חיזבאללה הצטרפו בהמשך. המשחק האחרון ששוחק היה אי שם ב-23 בפברואר, אז בית”ר ירושלים חגגה עם 2:8 גדול על מכבי נתניה. מאז, שני מחזורים נדחו עד כה באופן רשמי.