ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4643-6426ניימיכן3
4427-4526טוונטה אנסחדה4
4434-4826אייאקס5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3436-3626כרונינגן10
3249-4026פורטונה סיטארד11
2943-3926גו אהד איגלס12
2951-3526זוולה13
2744-2926וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

"בתחתית": הפתיחה הרעה של סטרלינג בפיינורד

אחרי שסוף סוף עזב את צ'לסי, האנגלי החל בצורה נוראית את הקדנציה בהולנד. 27 איבודים, מסירה 1 מתוך 7 במשחק הקודם וצהוב ככה: "מנסה לחזור לעצמי"

|
ראחים סטרלינג (IMAGO)
ראחים סטרלינג (IMAGO)

אם צריך לתאר במילה אחת את השבועות הראשונים של ראחים סטרלינג בפיינורד – זו כנראה תהיה "בתחתית", כך הגדירו זאת בהולנד. שחקן הכנף האנגלי, שהצטרף למועדון ההולנדי ב-12 בפברואר לאחר שסיים את חוזהו בצ'לסי בעקבות חצי שנה ללא הופעה מקצוענית, עדיין מתקשה לחזור לכושר משחק מלא.

בפיינורד, שקיבלה אותו בכבוד הראוי לשחקן בעל קריירה מרשימה, מנסים לגלות סבלנות. מאמן הקבוצה, רובין ואן פרסי, העניק לסטרלינג הזדמנות להיכנס בהדרגה לעניינים: בשני משחקיו הראשונים עלה מהספסל לכ-30 דקות, וביום ראשון האחרון אף פתח בהרכב ושיחק שעה.

אלא שהנתונים עד כה מדאיגים. סטרלינג ניסה שבע מסירות במשחק האחרון והצליח להשלים רק אחת מהן. בנוסף, בשלושת המשחקים שלו עד כה במדי הקבוצה הוא כבר איבד לא פחות מ-27 כדורים. במהלך המשחק האחרון אף ספג כרטיס צהוב לאחר תיקול חריף מאחור על יריב שחלף על פניו בקלות. המאמן ואן פרסי החליט להוציאו מיד לאחר מכן.

רובין ואן פרסי (IMAGO)רובין ואן פרסי (IMAGO)

“מנסה לחזור ליכולת הטובה שלי”

לזכותו של סטרלינג ייאמר כי קודם לכן היה מעורב במהלך שהוביל לשער השוויון של הקבוצה, כאשר מסר בעקב לגינטון בוס, שבישל לאיאסה אואדה את ה-3:3. לאחר המשחק התייחס האנגלי לביצועיו: "אני מנסה לחזור ליכולת הטובה שלי” אמר באכזבה.

“יש לי חיבור טוב עם כולם והייתי צריך לכבוש שער. הרגשתי טוב מספיק כדי להמשיך לשחק, אבל זו הייתה החלטה של המאמן להחליף אותי", המשיך. סטרלינג מודע לכך שעליו להשתפר, אך מאמין שהדברים עוד יסתדרו. גם אוהדי פיינורד מקווים לראות בקרוב את הגרסה המוכרת של אחד משחקני ההתקפה הבולטים של השנים האחרונות.

