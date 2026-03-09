יום שני, 09.03.2026 שעה 21:16
טרום א': מכבי קרית גת עמוסת חוויות מברצלונה

הקבוצה הדרומית שבה ממחנה אימונים בברצלונה, במהלכו חוותה חוויות כדורגל יוצאות דופן. הקבוצה לא חזרה כמקשה אחת לארץ, בשל המצב ומגבלות הטיסות

|
שחקני קרית גת בברצלונה (באדיבות המועדון)
שחקני קרית גת בברצלונה (באדיבות המועדון)

קבוצת טרום א' של מכבי קרית גת עושה עונה מוצלחת בליגת מרכז תחת הדרכתו של המאמן, אסף בראון, המשמש גם כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה במועדון. לפני כשבועיים המריאה הקבוצה לברצלונה, על מנת לקיים מחנה אימונים ולצבור חוויות כדורגל מיוחדות. כבר בתחילתו של המסע התבשרו שחקני הקבוצה, הצוות המקצועי והמלווים על פרוץ המלחמה, בהמשך נתקלו בקשיים בחזרה לישראל, אך סוף טוב - הכל טוב, כולם חזרו בשלום לביתם. 

זמן קצר לאחר החזרה לישראל זה הזמן לארח לראיון מיוחד את אסף בראון - שמוביל את הקבוצה לעונה מוצלחת. אסף בראון משתף בחוויות ורשמים מהמסע, באתגרים בהם נתקלו במשחקים, בסיכום הביניים של העונה הזו ובמטרות להמשך הדרך, במידה והליגות יחזרו לפעילות בתקופה הקרובה.

אסף, מה הספקתם לחוות במסע לברצלונה?
"המסע כלל שלושה אימונים באקדמיות של ברצלונה, ג’ירונה ואספניול יחד עם המאמנים המקומיים. בנוסף, קיימנו מספר משחקי אימון מול קבוצות מקומיות. זו הייתה חוויה יוצאת דופן, הרבה מעבר למה שציפינו. הילדים זכו להיחשף לרמות אימון גבוהות, למדו דברים חדשים, צברו ביטחון והתחברו עוד יותר כקבוצה. מעבר לכדורגל עצמו, זו הייתה חוויה חינוכית וחברתית משמעותית שהשאירה אצל כולם זיכרונות נהדרים. התמזל מזלנו וזכינו לחוויה מיוחדת - צפייה מהיציע במשחק הבוגרים של ברצלונה נגד ויאריאל, שם ראינו מקרוב את לאמין ימאל כובש את השלושער הראשון שלו, כמה מהשחקנים שלנו אפילו הופיעו לכמה שניות בטלוויזיה".

התאחדו בארץ. שחקני קרית גת (באדיבות המועדון)התאחדו בארץ. שחקני קרית גת (באדיבות המועדון)



איך התרשמו אנשי המקצוע המקומיים מהשחקנים של קרית גת?
"במהלך האימונים שקיימנו באקדמיות של ברצלונה, ג’ירונה ואספניול, התרשמו מאוד מכמה מהשחקנים שלנו. בג’ירונה ובאספניול אף התלהבו ובדקו פרטים של כמה שחקנים. לא אופתע, אם אחד מהם או יותר, יקבלו בעתיד הזמנה למבחנים. זה מראה שגם מקרית גת הקטנה אפשר להגיע לרמות הגבוהות ביותר בכדורגל".

בספרד ובפרט בחבל קטלוניה מגלים לא מעט עוינות למדינת ישראל, מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. הרגשתם את זה שם?
"לשמחתנו, במהלך רוב הביקור לא נתקלנו בגילויי אנטישמיות משמעותיים. יחד עם זאת, היו מקרים בודדים במהלך משחקי האימון שבהם נשמעו קריאות “Free Palestine” מצד חלק משחקני הקבוצות היריבות. הילדים התמודדו עם הסיטואציות בצורה בוגרת ומרשימה, שמרו על ריכוז במשחק והמשיכו לייצג את הקבוצה ואת ישראל בכבוד ובספורטיביות".

שחקני קרית גת בגירונה (באדיבות המועדון)שחקני קרית גת בגירונה (באדיבות המועדון)



במהלך השהות בברצלונה התבשרתם על הגבלת התנועה האווירית לישראל. איך הדברים השפיעו עליכם?
"במקור היינו אמורים לחזור כולם יחד ביום שלישי שעבר, אך בעקבות המצב הביטחוני נוצר בלגן גדול סביב נושא הטיסות והחזרה לישראל. כתוצאה מכך הקבוצה נאלצה להתפצל לכמה קבוצות חזרה. חלק מהילדים והצוות הצליחו לחזור כבר ביום רביעי דרך מסוף טאבה, אחרים חזרו בשישי ובשבת דרך אתונה, חלק נוסף מהשחקנים חזרו רק ביום ראשון בטיסה ישירה. זו לא הייתה הסיטואציה האידיאלית עבורנו, היינו מעדיפים כמובן לחזור כולם יחד כקבוצה, אך המציאות הביטחונית והמלחמה הובילו למצב הזה, וכולנו שמחים שבסופו של דבר כולם חזרו הביתה בשלום".

שחקני קרית גת ביציע בברצלונה (באדיבות המועדון)שחקני קרית גת ביציע בברצלונה (באדיבות המועדון)



איך עוברת העונה הזו עליכם בזירה המקומית? 
"אנחנו מרגישים מצוין עם הדרך שהקבוצה עושה. הגענו לשמינית גמר הגביע, שם הודחנו על ידי מכבי חיפה, אנחנו מתמודדים בצורה מוצלחת בליגת המרכז החזקה. הקבוצה משחקת כדורגל חיובי ושמח - מה שלפעמים בא גם על חשבון התוצאה במשחק עצמו, אבל מבחינתנו הדרך וההתפתחות של השחקנים הן הדבר החשוב ביותר. בנוסף, בקבוצה משתלבים גם שחקנים משנתון מתחת, כחלק מהגישה במועדון לקדם ולפתח שחקנים צעירים ולתת להם הזדמנות להתקדם".

שחקני קרית גת לפני משחק אימון (באדיבות המועדון)שחקני קרית גת לפני משחק אימון (באדיבות המועדון)


בהנחה והליגות ישובו לפעילות העונה, מה המטרות והיעדים שלכם להמשך הדרך?
"המטרה שלי היא להמשיך להתחזק לקראת העונה הבאה ולבנות קבוצה שתוכל להיות בין חמש הקבוצות הטובות בארץ. מעבר לכך, המטרה האמיתית היא לפתח שחקני כדורגל איכותיים - כאלה שבעוד כמה שנים אוכל להסתכל עליהם בטלוויזיה ולהתגאות בדרך שהם עברו".

