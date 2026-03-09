יום שני, 09.03.2026 שעה 20:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

אילן עמר עזב את צפת, יהיה עוזר המאמן בנתניה

המאמן של הקבוצה מהליגה הלאומית קיבל את ברכת הדרך ממנה ומונה לעוזרו של אלי רבי בקבוצה מליגת העל. במועדון מקווים כי יוקפאו הירידות מהלאומית

|
אילן עמר (אולגה יאצ׳נב)
אילן עמר (אולגה יאצ׳נב)

אילן עמר עזב את מ.ס צפת, לאחר שקיבל הצעה לשמש כעוזר המאמן של אלי רבי באליצור נתניה. במועדון החליטו שלא לעמוד בדרכו. לדברי המועדון, סיום ההתקשרות נעשה בהסכמה הדדית וברוח טובה.

במקביל, הנהלת המועדון כבר החלה לפעול לאיתור מאמן חדש לקבוצה, ובימים אלה מתקיימים מגעים עם מספר מועמדים לתפקיד. עמר מונה למאמן לאחר המחזור השמיני, אז צפת הייתה עם ניצחון אחד בלבד במאזנה. גם תחת עמר הקבוצה לא הפסיקה להפסיד והיא נועלת את טבלת הליגה הלאומית, עם שני ניצחונות ליגה בלבד מתוך 22 משחקים. 

אלי רבי אמר: “לאילן ידע ונסיון רב במסגרות מקצועיות בליגת על ואדם משכמו ומעלה. כאחראי על הצוות המקצועי, אני רואה חשיבות בהצטרפות שלו אלינו בסיוע למיצוי אופטימלי של הפוטנציאל הקיים בקבוצה”.

אלי רבי (רועי כפיר)אלי רבי (רועי כפיר)

השפעות המצב הביטחוני

בעקבות המלחמה בישראל, טרם חזרה הקבוצה לאימונים. מעבר למלחמה מול איראן שממנה סובלת כלל מדינת ישראל, בצפון מתמודדים גם עם מציאות ביטחונית מורכבת יותר בשל האיום המתמשך מהגזרה הצפונית בגבול לבנון. 

השחקנים הישראלים של הקבוצה קיבלו הנחיות לשמירה על הכושר הגופני בתקופה זו, ואילו שחקניה הזרים של הקבוצה שוהים בימים אלו בארצות הברית בשל המצב הביטחוני, והם צפויים לשוב לישראל כאשר הדבר יתאפשר.

שחקני מ.ס צפת (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)שחקני מ.ס צפת (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

המועדון מדגיש כי במציאות הביטחונית המאתגרת עמה מתמודדת מדינת ישראל בכלל והצפון בפרט, בשתי חזיתות שונות, לא ייעשה כל צעד שעלול לסכן את שלומם וביטחונם של השחקנים ואנשי הקבוצה.

במועדון מוסרים כי הם ממשיכים להיאבק בכל הכוח על ההשארות בליגה, אך גורמים במועדון אמרו ל-ONE כי הם מקווים שבעקבות המצב יוקפאו הירידות מהלאומית ואולי כך הקבוצה תינצל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */