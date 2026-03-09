אילן עמר עזב את צפת, יהיה עוזר המאמן בנתניה

אילן עמר עזב את מ.ס צפת, לאחר שקיבל הצעה לשמש כעוזר המאמן של אלי רבי באליצור נתניה. במועדון החליטו שלא לעמוד בדרכו. לדברי המועדון, סיום ההתקשרות נעשה בהסכמה הדדית וברוח טובה.

במקביל, הנהלת המועדון כבר החלה לפעול לאיתור מאמן חדש לקבוצה, ובימים אלה מתקיימים מגעים עם מספר מועמדים לתפקיד. עמר מונה למאמן לאחר המחזור השמיני, אז צפת הייתה עם ניצחון אחד בלבד במאזנה. גם תחת עמר הקבוצה לא הפסיקה להפסיד והיא נועלת את טבלת הליגה הלאומית, עם שני ניצחונות ליגה בלבד מתוך 22 משחקים.

השפעות המצב הביטחוני

בעקבות המלחמה בישראל, טרם חזרה הקבוצה לאימונים. מעבר למלחמה מול איראן שממנה סובלת כלל מדינת ישראל, בצפון מתמודדים גם עם מציאות ביטחונית מורכבת יותר בשל האיום המתמשך מהגזרה הצפונית בגבול לבנון.

שחקני מ.ס צפת (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

השחקנים הישראלים של הקבוצה קיבלו הנחיות לשמירה על הכושר הגופני בתקופה זו, ואילו שחקניה הזרים של הקבוצה שוהים בימים אלו בארצות הברית בשל המצב הביטחוני, והם צפויים לשוב לישראל כאשר הדבר יתאפשר.

המועדון מדגיש כי במציאות הביטחונית המאתגרת עמה מתמודדת מדינת ישראל בכלל והצפון בפרט, בשתי חזיתות שונות, לא ייעשה כל צעד שעלול לסכן את שלומם וביטחונם של השחקנים ואנשי הקבוצה.

במועדון מוסרים כי הם ממשיכים להיאבק בכל הכוח על ההשארות בליגה, אך גורמים במועדון אמרו ל-ONE כי הם מקווים שבעקבות המצב יוקפאו הירידות מהלאומית ואולי כך הקבוצה תינצל.