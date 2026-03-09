"תמשיכו לתת בראש": בחיפה בירכו את טייסת 101

במכבי חיפה אמנם נתונים בימים אלה כמו כל עם ישראל במלחמה מול איראן ומתאמנים תחת הוראות פקוד העורף, אבל לא שוכחים את מי שמגן עליהם בימים הקשים הללו.

במועדון חיבקו לא רק את חיילי צה"ל, אלא בעיקר את טייסת 101 וחיזקו את רוחם. בזה אחר זה החל מהמנכ"ל איציק עובדיה, דרך המאמן ברק בכר ועד אחרוני השחקנים הצעירים ביניהם, נבות רטנר, ינון פיינגזיכט ואלעד אמיר, חיילי הטייסת זכו לחיזוקים וברכות על הגנתם על ארץ ישראל. צפו בסרטון:

מכבי חיפה מחזקת את טייסת 101

המועדון, השחקנים והצוות המקצועי, כמו גם בחרבות ברזל, בקשר עם קהילות רחבות ושולח חיזוקים ועידוד לאזרחים בעורף ולכוחות הביטחון שנלחמים בכל החזיתות. כמו כן, מחלקת קשרי קהילה יזמה פעילות בזום לאלפי ילדים ברחבי הארץ בהשתתפות שחקני הקבוצה הבוגרת.

בינתיים, חיפה ממשיכה להתאמן תחת שגרת המלחמה הקיימת מול איראן וחיזבאללה מתוך תקווה וידיעה שליגת העל אמורה לחזור עד סוף החודש, בהתאם להוראות פיקוד העורף. בכפר גלים יש מרחב מוגן, מה שסלל גם את הדרך של קבוצת הנוער להתחיל ולהתאמן שם מיד עם סיום האימון של הבוגרים.