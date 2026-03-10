"הכוכבת היא הקבוצה, חדר ההלבשה נטול אגו"

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל תתחיל מחר (רביעי, 15:30) את חלון הנבחרת במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, כאשר תארח בלטביה את נבחרת בוסניה. לאחר מכן תתארח הנבחרת בלוקסמבורג ותסיים את החלון במשחק נוסף בלטביה, בו נבחרת אירלנד תארח את ישראל. לקראת תחילת המשחקים, שירה העליון, מאמנת הנבחרת, מדברת על הכל בראיון מיוחד ל-ONE.

בצל המלחמה: "זכות לשחק כדורסל במציאות הזאת"

שירה, איך זה להתכונן למשחקים עם הנבחרת בלטביה כשבארץ המלחמה בעיצומה? יש לך משפחה בארץ וילדים קטנים.

"בהחלט סיטואציה לא פשוטה ומורכבת מאוד. כולנו השארנו את המשפחות שלנו בארץ ויצאנו ללטביה. איגוד הכדורסל עבד סביב השעון כדי למצוא לנו טיסות ולגרום לזה לקרות. אני משתדלת להתרכז בטוב ולהגיד שזו זכות שאנחנו משחקות כדורסל במציאות ההזויה הזאת. בהחלט סיטואציה מאוד לא פשוטה".

בגלל המצב, היו לכן שני ימי אימון בלבד להכין את הנבחרת, ובארץ לא היה ניתן להתאמן. איך מכינים את הנבחרת בתנאים האלה למשחק הראשון מתוך שלושה מול בוסניה?

"אני משתדלת להתרכז בכאן ועכשיו, להבין שזה המצב ושזה נתון. אין ספק שההכנה היא לא אידיאלית. שני אימונים בסגל מלא כדי להתכונן למשחק זה לא מצב רגיל. היינו אמורות לשחק בקפריסין, הלו"ז כבר היה מוכן ומסודר, ובסוף הגענו לפה ויש לנו רק שני אימונים, כשמחר המשחק נערך בצהריים. אמרתי לשחקניות שנעשה הרבה וידאו, ומכיוון שאנחנו נמצאות בבועה ולא יכולות לצאת מהמלון, ההכנה העיקרית תהיה שם. יש להן אחריות גדולה ללמוד את החומר ולהיות חלק מהתהליך. זו סיטואציה מורכבת, אבל אני מאמינה בשחקניות. הן אינטליגנטיות ומחויבות, ואנחנו מתרכזות במטרה לבוא מחר, חרף ההכנה הלא פשוטה הזאת, לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולות ולנצח".

שחקניות נבחרת ישראל. "הן אינטליגנטיות ומחויבות" (פיבא)

יש לכן עכשיו שלושה משחקים: בוסניה, לוקסמבורג ואז אירלנד. ניצחון אחד משלושת המשחקים ואתן מבטיחות את השלב הבא, נכון?

"אני חושבת שבקונסטלציה מסוימת יספיק ניצחון אחד, אבל כדי להיות בוודאות מוחלטת אנחנו צריכות שני ניצחונות. אנחנו לא מתייחסות לזה ככה, אלא מפרקות את חלון המשחקים ומתייחסות לכל משחק לגופו. כרגע מבחינתנו יש משחק אחד מול בוסניה. נסיים אותו, נפיק לקחים ונתכונן למשחק הבא. לנגד עינינו עומדת רק המטרה להגיע מול בוסניה מחר ולעשות הכל כדי לנצח".

חדר ההלבשה: "הכוכבת היא הקבוצה, לשים את האגו בצד"

איך נבחרת בוסניה?

"הבוסניות כבר שיחקו מולנו וקלעו 91 נקודות. הן הובילו עלינו כל המשחק למעט הדקות האחרונות. לנבחרת ישראל אין פריבילגיה לבוא כפייבוריטית מול אף נבחרת אירופאית. אנחנו מודעות לכך שאם לא נהיה מרוכזות, הכל יכול להיות. אנחנו רוצות להגיע בצורה הטובה ביותר ברמה המקצועית והמנטלית, ולדאוג שהדברים יהיו תלויים בנו. נצטרך לשחק חכם וטוב, ובהחלט מצפה לנו משחק לא פשוט".

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות. "רוצות להגיע בצורה הטובה ביותר" (פיבא)

מה מייחד את הנבחרת שלנו?

"אני מאוד אוהבת את ההרכב האנושי שיש היום בנבחרת. אתה מגיע לאימון ורואה שלכל שחקנית יש משהו אחר להציע. קודם כל, הן מאוד אוהבות אחת את השנייה ויש חדר הלבשה מאוד בריא. בשיחה הראשונה שלי איתן אמרתי שהשאיפה שלי, מעבר לניצחון או הפסד, היא לבנות נבחרת מחוברת ומשפחתית שתשים את האגו בצד, ולא כקלישאה. אני חושבת שעד עכשיו, אחרי שעשינו חלון אחד, הן הראו שהן מפנימות את המסרים ומשחקות אחת בשביל השנייה. הנבחרת מגובשת, אבל נצטרך להביא את הגיבוש הזה גם אל המגרש. שני אימונים זה אתגר לא פשוט, אבל נתרכז במה שיש ולא במה שאין".

את חושבת שבעבר היה יותר מדי אגו בנבחרת?

"אני לא מתעסקת במה שהיה בעבר. כשהגעתי לתפקיד, אבני היסוד שעמדו לנגד עיניי היו הערכים שאני מנסה להנחיל בקבוצות שלי. האינדיבידואל הוא בהחלט חשוב, ואני משתדלת לטפח אותו כדי ששחקניות ישחקו עם ביטחון, אבל בסוף מה שחשוב זה שכולן יתגבשו תחת מטרה אחת וישחקו אחת בשביל השנייה. בקבוצות ספורט, במיוחד ברמות הכי גבוהות, מגיעות לנבחרת שחקניות מדהימות שמובילות את הקבוצות שלהן. זה לגיטימי שיש לשחקנית ציפייה לבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, אבל בסוף זו נבחרת וכל אחת צריכה להבין שהיא חלק מהשלם. יש הרכב אנושי מאוד חזק בנבחרת הזאת, וזה כיף להיות חלק מהתהליך שהתחלנו".

שירה העליון. "מה שחשוב זה שכולן יתגבשו תחת מטרה אחת" (לילך וויס-רוזנברג)

על הקווים הלאומיים: "זה רגע מאוד מרגש בקריירה"

התאקלמת היטב בתפקיד מאמנת הנבחרת? יש הבדל גדול בין אימון נבחרת לאימון קבוצה?

"אני חושבת שזו פסגת השאיפות, לפחות זו הייתה השאיפה שלי לאורך כל הקריירה, להגיע לנבחרת ישראל הבוגרת ולייצג את המדינה. על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, שבה אתה לא משחק רק בשביל עצמך, אלא מרגיש שעם שלם עומד מאחוריך. אתה באמת משחק בשביל הדגל, ושוב, לא כקלישאה. בתקופה הזאת זה אפילו יותר מרגש, ואני בטוחה שמחר בהמנון ההתרגשות תהיה גדולה עוד יותר. לשחק עם שחקניות ישראליות כחול-לבן, כשכל המשפחות ועולם כדורסל הנשים צופים בך, זה רגע מאוד מרגש בקריירה".

היית כוכבת נבחרת כשחקנית. מה ההבדל הגדול עכשיו כשאת עומדת על הקווים ומובילה?

"קודם כל, אני באמת חושבת שכוכבים יש רק בשמיים. כשמרכיבים קבוצה, במיוחד כששואפים להגיע הכי גבוה שאפשר ולמקסם יכולות, צריך להבין שהכוכבת היא הקבוצה. אני מאמינה שכשבאים לשחק למען מטרה אחת, ושחקנית שמחה מזה שהחברה שלה עושה סל, או שמחה מהמסירה ולא בהכרח מהסל שהיא עצמה קלעה, זה מה שמבדיל בין קבוצה טובה לקבוצה מצוינת, או בין נבחרת טובה למצוינת. יש כישרון בנבחרת ויש שחקניות מאוד מחויבות. הייתי איתן בקשר רציף בחודשים האחרונים וראיתי את האכפתיות וההמתנה לקמפיין, ואלו דברים שאני יודעת להעריך. אני מקווה שהשחקניות יביאו לידי ביטוי את כל האנרגיות הטובות והמחויבות שיש כאן, כולל של הצוות. כמו שאמרתי להן, בלי אגו, זו הנבחרת שלהן והן מובילות אותה. אנחנו כאן כצוות כדי להוציא מהן את המיטב ולחבר אותן, ונעשה הכל כדי להביא ניצחון מחר".

שירה העליון. "נעשה הכל כדי להביא ניצחון" (לילך וויס-רוזנברג)

היריבות עם אירלנד והעתיד באימון גברים

יש לכן גם את אירלנד, נבחרת שלא בדיוק אוהבת אותנו וראינו איך היא התנהגה במשחק הקודם.

"כן, ידוע שהאיריות הן לא חובבות שלנו. זה הורגש היטב במשחק האחרון מולן והאנרגיות לא היו טובות. הראש שלי עדיין ממוקד רק במשחק הקרוב שעומד לנגד עיניי, אבל כשנגיע לגשר נראה איך נתמודד איתו. אמרתי לשחקניות גם אז שאנחנו כאן כדי להתעסק בכדורסל ולא בדברים אחרים. השתדלתי למרכז אותן למה שחשוב, להתעסק נטו בפן המקצועי ולשים את רעשי הרקע בצד".

ראינו השבוע, במקביל ליום האישה הבינלאומי, טייסות קרב מפציצות באיראן. את כבר שברת את תקרת הזכוכית כשאימנת גברים בהפועל תל אביב. אחרי שתסיימי את דרכך בנבחרת הנשים, את שואפת לחזור לאמן גברים? הוכחת שיש לך את היכולות האלה.

"היום אני נמצאת במקום מאוד טוב ובריא בקריירה שלי. טוב לי במה שאני עושה ואני במועדון טוב. אני מאמנת גם את נבחרת הנשים וגם את מכבי אשדוד, איתה זכינו בשנה שעברה בשלושה תארים. אני קמה בבוקר, מגיעה למגרש ונהנית ממה שאני עושה. אני חיה את הרגע ועושה מה שטוב לי ומה שעושה אותי מאושרת. אם בעתיד תהיה הזדמנות או הצעה שארגיש שמתאימה לי, אבחן אותה כמו שאני בוחנת כל הצעה שמגיעה אליי. אני לא פוסלת שום דבר ופתוחה להצעות, אבל אני בהכרת תודה ובזכות גדולה על המקום בו אני נמצאת היום. טוב לי, וימים יגידו איך הסיפור הזה יתפתח".

שירה העליון. "אם בעתיד תהיה הזדמנות אבחן אותה" (FIBA)

קיבלת בשנתיים האחרונות הצעות לאמן גברים?

"היו גישושים ובדיקות, אבל ליגת הנשים מסתיימת יחסית מוקדם, עוד לפני שכדורסל הגברים מסיים. קבוצות מקצועיות רוצות להתארגן כבר לעונה הבאה ומתחילות מעמדת המאמן, כך שיצא שחתמתי די מוקדם בכל שנה שסיימתי. חוץ מזה, בשנים האחרונות היה לי טוב מאוד - גם ברמלה, שם הייתי שלוש שנים, וגם באשדוד, שם אני מסיימת שלוש שנים. אלו מקומות שטוב לי בהם, ויש שם אווירה משפחתית שנותנת חופש עבודה. כשיושב הראש או המנהל המקצועי מגבים אותך גם בתקופות פחות טובות, אלה דברים שאני מאוד מעריכה היום בקריירה שלי. עם הניסיון שיש לי, הדברים האלו חשובים לא פחות מאטרקציה כזו או אחרת. אני מוקירה תודה על המקום שבו אני נמצאת וטוב לי בחלקי. שוב, אם מתישהו תגיע הצעה מעניינת, אני תמיד עם ראש פתוח. לימדו אותי להגיד לעולם לא להגיד לעולם לא".

לסיום, גם כשאתן לא בארץ, קשה להתנתק מנושא המלחמה.

"שכולם ישמרו על עצמם, זה הכי חשוב שיש. בסוף אנחנו עושות ספורט והכל טוב ויפה, אבל החיים האמיתיים קורים עכשיו בארץ עם כל מה שאנחנו מתמודדות איתו שם. זו סיטואציה הזויה באמת, הזויה".