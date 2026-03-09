הבטחות באוויר: מתי יתעוררו וק"ש תקבל עזרה?

מתי יתעוררו מי שצריכים לקבל את ההחלטות? מתי סוף סוף יאשרו לעירוני קריית שמונה את הסיוע שהמדינה צריכה ומחויבת להעניק לה? שאלות אלו מהדהדות בחלל ריק בזמן שהבירוקרטיה הישראלית ממשיכה להתנהל בעצלתיים על גבה של הקבוצה הצפונית. משרד הספורט אמנם פנה למשרד האוצר ולחשכ"ל בבקשה לאשר את הסיוע הקריטי, אך בינתיים נראה שלכולם יש שפע של זמן. בקבוצה ממשיכים להמתין בייאוש והכל ממשיך ליפול באופן בלעדי על כתפיו של הבעלים, איזי שרצקי.

המלחמה מול איראן וחיזבאללה תמנע ככל הנראה מעירוני קריית שמונה לחזור לשחק בביתה במהלך העונה הנוכחית. המועדון ייאלץ לסיים את העונה כאשר הוא מארח את משחקי הבית באצטדיון בנתניה, כפי שהוא עושה כבר למעלה משנתיים. מעבר לכך, כעת הקבוצה גם נאלצה לחזור להתאמן בשפיים שם ההתאחדות לכדורגל דואגת לאירוח שלה.

אבל המכה הקשה באמת היא המכה הכלכלית. שחקני הקבוצה ואנשי הצוות נאלצים לגור במלון בנתניה. הבעלים איזי שרצקי מממן בינתיים מכיסו את השהות הלא זולה הזו והאבסורד זועק לשמיים – ברור לכל שהקבוצה צריכה וחייבת לקבל עזרה מידית מהמדינה ולא להישאר לבד במערכה.

איזי שרצקי. לבד במערכה (חגי מיכאלי)

כזכור, וכפי שכבר פורסם מוקדם יותר במהלך השבוע החולף ב-ONE, התקיימה שיחה דחופה בנושא בין ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות בכדורגל, כפיר כהן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, יוסי אדרי, מנכ"ל הקבוצה, ומנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ, יחד עם אנשי הצוות שלו בניסיון למצוא פתרון.

באותה ידיעה מוקדמת הובאו הצהרותיהם של בכירי הספורט הישראלי שפיזרו מילים יפות. כלפון אמר אז ל-ONE כי עושים הכל כדי לעזור וכי נראה שהדרך הנכונה היא שמשרד התיירות יסייע לקבוצה מתקציב המפונים. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הצהיר כי הוא פועל כדי לסייע ושהקבוצה חייבת לקבל עזרה מהמדינה ושינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הוסיף כי הם מארחים את הקבוצה באהבה רבה, אך אין ספק שהמדינה חייבת לעזור לאיזי שרצקי, שמממן הכל.

הציטוטים המלטפים כבר ניתנו, אך במבחן התוצאה דבר לא קרה. ההבטחות נשארו בינתיים באוויר, הפקידים במשרדי הממשלה לא ממהרים לשום מקום ועירוני קריית שמונה ממשיכה לשאת בכל התשלום. הגיע הזמן שהמדינה תתעורר ותעבור מדיבורים למעשים.