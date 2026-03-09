יום שני, 09.03.2026 שעה 20:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

מרגש: אוהדי בני יהודה סייעו במתן ארוחות לצבא

הערבות ההדדית באה לידי ביטוי גם בספורט: ביממה האחרונה ארגון הקבוצה הכתומה, the lions army, עזרו בהבאת ארוחות חמות לחיילים אשר מגינים עלינו

|
אוהדי בני יהודה עם חיילי צה'ל (פרטי)
אוהדי בני יהודה עם חיילי צה'ל (פרטי)

בימים של מלחמה, הערבות ההדדית באה לידי ביטוי בעם ישראל, כאשר ביממה האחרונה יכולנו לראות אותה גם מכיוון ארגון אוהדי בני יהודה, the lions army, שסייעו במתן ארוחות חמות ומכובדות לחיילי צה"ל.

"זו זכות גדולה עבורנו לתת מעט בחזרה לאלו ששומרים עלינו יום ולילה. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בשביל האנשים שמשרתים אותנו עוזבים בית משפחה ילדים עסקים לימודים ושומרים על העורף. גאים להיות שם בשבילכם, לחזק ולתמוך בכל הזדמנות", נכתב בהודעת הארגון.

אותם אוהדים, ביקשו להודות: "לקייטרינג אביעד מבית מונטה קרלו על השפע והאוכל הטעים ואף לאמהות שנרתמו. תודה לכל מי שלקח חלק, תרם,הגיע ועזר להוציא את זה לפועל. יחד נמשיך להגיע, לחזק ולתמוך בכל דרך", עוד נכתב בהודעה.

הקהל של בני יהודה (ראובן שוורץ)הקהל של בני יהודה (ראובן שוורץ)

במקביל, מצב המלחמה משפיע גם על קבוצות הלאומית: בזמן שהפועל עפולה חזרה לפעילות כבר ביום שישי האחרון, היום שוב נשמעו אזעקות באימון הקבוצה שנערך במתקן בגין המחודש. אלא שבמתחם, אשר מנוהל על ידי עומרי זריהן, מצאו השחקנים ממ"ד גדול ומסודר לשחקנים, כאשר בעפולה אף שומרים על קשר עם השחקנים ובייחוד הזרים, תוך כדי יצירת קשר יומיומי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
