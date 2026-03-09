מרגש: אוהדי בני יהודה סייעו במתן ארוחות לצבא

בימים של מלחמה, הערבות ההדדית באה לידי ביטוי בעם ישראל, כאשר ביממה האחרונה יכולנו לראות אותה גם מכיוון ארגון אוהדי בני יהודה, the lions army, שסייעו במתן ארוחות חמות ומכובדות לחיילי צה"ל.

"זו זכות גדולה עבורנו לתת מעט בחזרה לאלו ששומרים עלינו יום ולילה. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בשביל האנשים שמשרתים אותנו עוזבים בית משפחה ילדים עסקים לימודים ושומרים על העורף. גאים להיות שם בשבילכם, לחזק ולתמוך בכל הזדמנות", נכתב בהודעת הארגון.

אותם אוהדים, ביקשו להודות: "לקייטרינג אביעד מבית מונטה קרלו על השפע והאוכל הטעים ואף לאמהות שנרתמו. תודה לכל מי שלקח חלק, תרם,הגיע ועזר להוציא את זה לפועל. יחד נמשיך להגיע, לחזק ולתמוך בכל דרך", עוד נכתב בהודעה.

הקהל של בני יהודה (ראובן שוורץ)

במקביל, מצב המלחמה משפיע גם על קבוצות הלאומית: בזמן שהפועל עפולה חזרה לפעילות כבר ביום שישי האחרון, היום שוב נשמעו אזעקות באימון הקבוצה שנערך במתקן בגין המחודש. אלא שבמתחם, אשר מנוהל על ידי עומרי זריהן, מצאו השחקנים ממ"ד גדול ומסודר לשחקנים, כאשר בעפולה אף שומרים על קשר עם השחקנים ובייחוד הזרים, תוך כדי יצירת קשר יומיומי.