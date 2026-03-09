פליק על סוגיית מסי: יודע את האמת, שומר לעצמי

לאחר הפסקה קלה וסיום הפלייאוף, ליגת האלופות חוזרת עם שלב שמינית הגמר, כאשר אחד מהמפגשים המרכזיים הוא בין ברצלונה לניוקאסל. המשחק הראשון ייערך מחר (שלישי, 22:00) בצפון אנגליה, בעוד משחק הגומלין יהיה בבירת קטלוניה ביום רביעי הבא (19:45).

שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בסנט ג’יימס פארק, והקטלונים יצאו שלוש הנקודות לאחר ניצחון 1:2 קשה מצמד נהדר של מרקוס רשפורד, אנתני גורדון הספיק רק לצמק. אך יש לא מעט שינויים בקבוצתו של פליק לקראת המפגש הקרוב.

שני השחקנים ששיחקו ונראו נהדר במשחק הקודם אך ייעדרו מחר הם ז’ול קונדה, שבישל את השער הראשון אז, ופרנקי דה יונג, ששלט במרכז המגרש יחד עם פדרי. שני שחקנים נוספים שנפצעו ולא ישחקו נגד האנגלים הם אלכס באלדה, שנפגע נגד אתלטיקו מדריד, ואנדראס כריסטנסן, שמושבת כבר תקופה ארוכה.

פרנקי דה יונג וז'ול קונדה, ייעדרו מהמפגש (IMAGO)

ההגנה סגורה, התלבטות בקישור ובעמדת החלוץ

בפן החיובי, מי שלא השתתף באותו משחק קודם אך ישחק הפעם הוא השחקן החם ביותר של בארסה, לאמין ימאל. הכוכב הספרדי נמצא בתקופה נהדרת והיה מעורב בשישה שערים בארבעת משחקיו האחרונים. עוד אופטימיות מגיעה ממקום לא צפוי, גאבי נרשם לסגל של הקטלונים למשחק, אך טרם קיבל את האישור הרפואי והוא לא צפוי להשתתף במשחק.

יש לא מעט שחקנים של ברצלונה שצריכים להיזהר מקבלת כרטיס צהוב, מאחר ואם יקבלו אותו הם לא יוכלו להשתתף במשחק הגומלין בקאמפ נואו: לאמין ימאל, פרמין, ג’רארד מרטין ומארק קסאדו. ההרכב של פליק למשחק כמעט סגור, ז’ואן גארסיה הנהדר ימשיך בשער, אריק גארסיה וז’ואאו קאנסלו יפתחו כמגנים, בעוד פאו קובארסי וג’רארד מרטין כבלמים.

לאמין ימאל, בתקופה נהדרת (רויטרס)

ז’ואן גארסיה: “עשינו צעד קדימה, חייבים להישאר מרוכזים”

בקישור עשויים לפתוח דני אולמו\מארק ברנאל לצידו של פדרי, כאשר פרמין יהיה מלפניהם. בכנפיים ישחקו ראפיניה ולאמין ימאל, בעוד בעמדת החלוץ יש למאמן התלבטות בין רוברט לבנדובסקי, שחזר מפציעה, לבין פראן טורס, שלא היה מעורב בשער כבר שמונה משחקים ברצף. לקראת המשחק התראיינו מאמן הקבוצה, האנזי פליק, והשוער ז’ואן גארסיה.

ז’ואן גארסיה התייחס לשיפור של הקבוצה: “עשינו צעד קדימה, אנחנו צריכים לקחת דוגמא מהמשחק נגד אתלטיקו, באים עם מוטיבציה גבוהה אך בידיעה שיש משחק גומלין”. בהמשך השוער גם דיבר על ניוקאסל: “זו יריבה חזקה ואינטנסיבית, טוב שנפגשנו איתם כבר העונה באצטדיון שלהם, אבל אנחנו חייבים להישאר מרוכזים”. לסיכום הספרדי נשאל על ההיקשרות שלו לאנגלים בקיץ: “הרבה נאמר בקיץ, אבל כשהשם של ברצלונה עלה, ידעתי מה אני רוצה”.

ז'ואן גארסיה במסיבת העיתונאים (רויטרס)

פליק על צ’אבי: “אני יודע את האמת ואני שומר אותה לעצמי”

האנזי פליק נשאל בהתחלה על סוגיית צ’אבי: “אנחנו קולגות ויש לנו מערכת יחסים טובה. ביקרתי אותו, נפגשנו, אבל זה עניין פרטי. אני יודע את האמת ואני שומר אותה לעצמי. אני לא אחשוף אותה כאן”. המאמן התייחס גם לעתידו אם דקו ולאפורטה יעזבו: “אנחנו חולקים את אותו חזון, בנינו קבוצה לעתיד”. הגרמני נשאל על חוזקה של הליגה האנגלית וענה בעקיצה לחאבייר טבאס: “הפרמייר ליג היא הליגה הטובה בעולם, יש להם הרבה כסף והם יכולים לקבל החלטות”. לסיום, פליק התייחס גם לצעירים והחמיא לפאו קובארסי: “הוא כמו לאמין, רק בהגנה. הוא יכול להגיע לרמה הכי גבוהה שיכולה להיות”.