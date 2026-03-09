״הכדורגלניות האיראניות נמצאות בסכנה ודאגה״

סערת הכדורגלניות האיראניות נמשכת. חבר הכנסת סימון דוידסון פנה היום (שני) במכתב לשגרירות אוסטרליה וביקש להעניק להן מקלט מדיני בעקבות האיומים על חייהן.

ח"כ דוידסון כתב לשגרירות האוסטרלית בישראל: "ברצוני להסב את תשומת לבך למצב של חברות נבחרת הנשים הלאומית של איראן בכדורגל הנמצאות כעת באוסטרליה לאחר השתתפותן בגביע אסיה לנשים. לפי דיווחים, מספר שחקניות הביעו חשש כבד מחזרה לאיראן בשל השלכות אפשריות בשל פעולות שביצעו במהלך הטורניר שנתפסות כהבעת מחאה נגד המשטר האיראני. אירועים אלו מעוררים דאגה גדולה לביטחונן וחירותן האישית, אם יידרשו לשוב לארצן".

ח"כ דוידסון המשיך וכתב: "הספורט מייצג מזה זמן רב ערכים החוצים גבולות - אומץ, יושרה וכבוד לחירות האישית. המצב שבו נמצאות הספורטאיות הללו משך תשומת לב בינלאומית ומדגיש את הסיכונים שאנשים עשויים לעמוד בפניהם כאשר הם מביעים את מצפונם בתנאים מדכאים".

שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

במכתב ציין כי "אוסטרליה זוכה להערכה רבה בזכות המסורות הדמוקרטיות החזקות שלה ומחויבותה ארוכת השנים להגנה על זכויות האדם. לאור ערכים אלו, אני פונה בכבוד לרשויות האוסטרליות לשקול מתן הגנה הומניטרית, כולל מקלט מדיני במקרים המתאימים, לאותן שחקניות החוששות לחזור לאיראן. אם תאפשרו להן להישאר בבטחה באוסטרליה, זה יהיה אקט שישקף עקרונות הומניטריים חשובים וישלח מסר ברור של סולידריות עם אנשים שחייהם וחירותם עלולים להיות בסכנה".