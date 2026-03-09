יום שני, 09.03.2026 שעה 19:12
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

ניימאר חזר לסגל המורחב של נבחרת ברזיל

הכוכב הברזילאי, שלא שיחק מאז אוקטובר 2023 במדי הסלסאו, נכלל ברשימה המוקדמת של אנצ'לוטי לקראת שני משחקי הכנה. המאמן נסע לראות אותו, אבל הופתע

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

פחות משלושה חודשים למונדיאל, מי שמאותת לחזור, ככל הנראה לריקוד אחרון במדי ברזיל, הוא ניימאר, כשמאמן הנבחרת קרלו אנצ’לוטי זימן את הכוכב הכי גדול של הסלסאו בשנים האחרונות לסגל המורחב, לקראת שני משחקי הכנה נגד צרפת וקרואטיה, שהם גם יהיו המפגשים האחרונים לפני גביע העולם.

העובדה שנכלל בסגל המורחב לא מבטיחה את השתתפותו גם בסגל הרשמי שיצא לצמד המשחקים, שיערכו ב-26 וב-31 במרץ, כשההכרזה על הסגל הסופי תהיה בעוד שבוע, ב-16.3. ניימאר כבר נקרא בעבר לסגל הרחב מאז שהמאמן האיטלקי מונה לתפקידו, אבל עדיין לא לקח חלק במשחק של הסלסאו מאז אוקטובר 2023.

מחר (שלישי) צפוי להתקיים משחק בין סאנטוס, קבוצתו הנוכחית של מי שכונה בעבר היהלום, לבין מיראסול כשאנצ’לוטי נסע במיוחד לצפות בניימאר, אלא שלבסוף הוא לא ייקח חלק בהתמודדות, כחלק מניהול עומסים שכן הוא סובל מעומס בשרירים.

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי. תכנן לראות את ניימאר, בסוף זה לא יקרה (IMAGO)

גם הכוכבים העולים בפרמייר ליג והמושאל מריאל על הרדאר

האיטלקי מסתכל גם לעבר אירופה במטרה להבין את מי הוא יזמן כשיש עוד שלושה שמות שנכנסו למעקב הם של ראיאן, הרכש החדש של בורנמות’ שמאז שהצטרף אליה רשם כבר שישה משחקים בהם כבש פעמיים ובישל פעם נוספת, איגור תיאגו, החלוץ של ברנטפורד שהרשית 18 שערים ואנדריק, שמככב מאז שעבר בהשאלה לליון.

אזור נוסף בו המאמן מחפש להתחדש הוא בהגנה. ללא אדר מיליטאו הפצוע, לאו פריירה מפלאמנגו וברמר, בלמה של יובנטוס, נכנסו גם כן לסגל הרחב של ברזיל לקראת צמד המפגשים.

