סופסוף כשיש לו רישיון: אוסף הרכבים של אמבפה

עלייתו המטאורית של קיליאן אמבפה לצמרת הכדורגל העולמי הפכה אותו לאחד הספורטאים העשירים והמפורסמים בעולם, אך במשך שנים ליווה אותו פרט יוצא דופן: למרות עושרו ואורח חייו היוקרתי, הוא כלל לא החזיק ברישיון נהיגה. רק בשנת 2026, בגיל 27, השלים החלוץ הצרפתי את לימודי הנהיגה וקיבל לראשונה רישיון. במשך כל שנות הקריירה הראשונות שלו במונאקו, בפריז סן-ז’רמן ובהמשך גם לאחר המעבר לריאל מדריד, אמבפה נע ממקום למקום בעזרת נהגים פרטיים, אנשי צוות או חברים, למרות שבבעלותו אוסף רכבים יוקרתי במיוחד.

הסיבה לכך הייתה בעיקר לוח הזמנים הצפוף שלו. כבר מגיל צעיר מאוד הפך אמבפה לכוכב עולמי, והקריירה שלו דרשה נסיעות תכופות, אימונים ומשחקים בכל רחבי אירופה והעולם. הוא עצמו סיפר בעבר כי פשוט לא מצא זמן לעבור את תהליך לימודי הנהיגה, ובכל מקרה תמיד היה מי שינהג עבורו. עבור כוכב כדורגל שנמצא תחת אבטחה ולעיתים קרובות מלווה בצוות מקצועי, נהיגה עצמית לא באמת הייתה הכרחית.

למרות זאת, עם השנים הוא החל לבנות אוסף מכוניות מרשים במיוחד. שווי האוסף שלו נאמד במיליוני דולרים והוא כולל שילוב של מכוניות ספורט יוקרתיות ורכבי פאר גדולים. אחד הדגמים הידועים ביותר במוסך הפרטי שלו הוא Ferrari 488 Pista, גרסת ביצועים קיצונית של מכונית הספורט האיטלקית עם מנוע V8 עוצמתי שמפיק מעל 700 כוחות סוס. לצד זאת נמצא גם Ferrari SF90 Stradale, דגם היברידי מתקדם שמסוגל להאיץ מ-0 ל-100 קמ״ש בפחות משלוש שניות ונחשב לאחת המכוניות הטכנולוגיות ביותר של פרארי.

אמבפה. סופסוף הוא יכול לנהוג (אינסטגרם)

האוסף של אמבפה אינו מוגבל רק למכוניות ספורט. ברשותו כאמור גם רכבי יוקרה גדולים שמתאימים לשימוש יומיומי או לנסיעות עם צוות ואנשי משפחה. בין הדגמים שנקשרו לשמו נמצאים Cadillac Escalade, רכב שטח אמריקאי גדול במיוחד שמפורסם בנוחות ובממדים המרשימים שלו, וכן Mercedes-Benz V-Class, מיניוואן יוקרתי המשמש לעיתים קרובות להסעת שחקני כדורגל ואנשי צוות של קבוצות מקצועניות.

לאחר המעבר לריאל מדריד נוסף לאוסף שלו גם רכבי BMW חדשים, במסגרת הסכם החסות של המועדון עם יצרנית הרכב הגרמנית. כל שחקני הקבוצה מקבלים בכל עונה רכב מהחברה, ובאירוע מיוחד השחקנים בוחרים את הדגם המועדף עליהם מתוך היצע המכוניות החשמליות וההיברידיות של BMW. רבים משחקני הקבוצה בחרו בלימוזינה החשמלית BMW i7, אחת ממכוניות הדגל של החברה, שמציעה מעל 500 כוחות סוס וטווח נסיעה של מאות קילומטרים.

אמבפה עצמו קיבל גם דגם ייחודי ומתקדם יותר. במסגרת שיתוף הפעולה בין ריאל מדריד ל-BMW הוא קיבל גרסה מוקדמת של BMW iX3 מהדור החדש, המבוססת על פלטפורמת Neue Klasse העתידית של החברה. מדובר ברכב חשמלי מתקדם במיוחד שאמור להציע טווח נסיעה של יותר מ־800 קילומטרים, יכולת טעינה מהירה מאוד ומערכת הנעה חדשה שמספקת ביצועים משופרים ויעילות גבוהה. הדגם הזה עדיין לא הגיע לשוק הרחב ולכן העובדה שאמבפה קיבל אותו מוקדם הפכה אותו לאחד הנהגים הראשונים בעולם שנוהגים בו.

שאר שחקני ריאל קיבלו רכבים אחרים (מתוך האתר הרשמי)

האירוניה הגדולה היא שדווקא אחרי שקיבל סוף סוף רישיון נהיגה, הבחירה הראשונה שלו לנסיעה עצמאית הייתה צנועה יחסית. במקום לנהוג באחת ממכוניות הספורט היקרות שבבעלותו, הוא נראה נוהג במכונית Mini Cooper קטנה. מדובר במכונית קומפקטית ופשוטה בהרבה לעומת הפרארי והלימוזינות שבמוסך שלו, אך היא מתאימה יותר ללימוד נהיגה ולנסיעות יומיומיות בעיר.

העובדה שאמבפה החזיק במשך שנים אוסף מכוניות יוקרה בלי רישיון נהיגה הפכה לסיפור משעשע בקרב אוהדי כדורגל ותקשורת הספורט. רבים ראו בכך דוגמה נוספת לאורח החיים הייחודי של כוכבי־על בספורט, שיכולים להרשות לעצמם צי של מכוניות על מבלי להשתמש בהן בעצמם. עם זאת, לאחר שקיבל רישיון, נראה כי הוא סוף סוף מתכוון ליהנות באמת מהמכוניות שרכש לאורך השנים.

כיום, עם קריירה שממשיכה בשיא בריאל מדריד ועם מעמד של אחד הכדורגלנים המפורסמים בעולם, אמבפה יכול סוף סוף לשבת מאחורי ההגה של המכוניות שבנה סביבן אוסף מרשים. עבור שחקן שמחזיק בפרארי נדירות, ברכבי יוקרה אמריקאיים ובדגמי BMW החשמליים החדשים ביותר, קבלת הרישיון בגיל 27 פתחה פרק חדש – שבו הוא לא רק בעלים של מכוניות על, אלא גם הנהג שלהן.

