כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

טבאס מכחיש: לא אישרנו דבר בנוגע לסוגיית מסי

נשיא הליגה הספרדית הגיב לדבריו של צ'אבי, שטען כי חזרתו של הארגנטינאי ב-2023 קיבלה אור ירוק מהליגה: "זה לא נכון, לה ליגה לא נתנה אישור לעסקה"

|
חאבייר טבאס (רויטרס)
חאבייר טבאס (רויטרס)

לקראת הבחירות לנשיאות המועדון, אשר יתקיימו ב-15.3, יש סערה חדשה בברצלונה. אתמול (ראשון) צ’אבי הרננדס, לשעבר מאמן הקבוצה ואגדת המועדון כשחקן, סיפר בראיון כי מי שטרפד את העסקה לחזרת ליאו מסי הוא נשיא המועדון, ז’ואן לאפורטה.

צ’אבי טען כי חזרתו של הארגנטינאי הייתה כמעט סגורה במהלך התקופה שלו על הספסל. לדבריו, אחרי מונדיאל 2022 הוא יצר קשר עם מסי ושניהם דיברו במשך כמה חודשים על חזרתו למועדון. המאמן סיפר כי לשחקן הייתה התלהבות לחזור וכי השיחות נמשכו עד מרץ 2023.

בנוסף, הספרדי טען שאפילו היה “אור ירוק מלה ליגה” בזמן שהמועדון ניהל משא ומתן על החוזה עם חורחה מסי, אביו וסוכנו של השחקן. עם זאת, הוא הצביע ישירות על נשיא ברצלונה אז, ז’ואן לפורטה, כאדם שעצר את העסקה כאשר היא כבר הייתה מתקדמת.

צצ'אבי, הטיל פצצה פחות משבוע לבחירות (IMAGO)

חאבייר טבאס: “לה ליגה לא אישרה שום דבר”

לאור הטענות של צ’אבי, מי שמיד “יצא להגנתו” של לאפורטה וסיפר את הצד של הליגה הספרדית הוא נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס שאמר במסיבת עיתונאים: “זה לא נכון. לה ליגה לא אישרה שום דבר ולא היה לה אישור לעסקה”.

אין ספק שהשם ליאו מסי יכול להיות משפיע מאוד בבחירות לנשיאות, אשר ייערכו בעוד פחות משבוע. למי ששכח, ב-2021 הארגנטינאי הוציא סרטון נגד הנשיא הקודם, ז’וזפ מריה ברתומיאו, אשר הביא כנגדו הצבעת אי אמון שגרמה לו להתפטר מהתפקיד.

מסי עם טראמפ בארצות הברית, היה יכול להיות בספרד במקום? (IMAGO)מסי עם טראמפ בארצות הברית, היה יכול להיות בספרד במקום? (IMAGO)

כיצד הסערה תשפיע על הבחירות?

מי שינסה לנצל את השערורייה החדשה של ז’ואן לאפורטה הוא ויקטור פונט, יריבו לנשיאות, בידיעה שאם יש גורם שיכול להשפיע דרמטית על גורל הנשיאות הוא השחקן הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון. אם תהיה הפתעה בבחירות, אשר לפי הסקרים נוטים בבירור לעברו של הנשיא המכהן, תהיו בטוחים ש-”סערת ליאו מסי” היא הסיבה המרכזית לכך.

