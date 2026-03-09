טבאס מכחיש: לא אישרנו דבר בנוגע לסוגיית מסי

לקראת הבחירות לנשיאות המועדון, אשר יתקיימו ב-15.3, יש סערה חדשה בברצלונה. אתמול (ראשון) צ’אבי הרננדס, לשעבר מאמן הקבוצה ואגדת המועדון כשחקן, סיפר בראיון כי מי שטרפד את העסקה לחזרת ליאו מסי הוא נשיא המועדון, ז’ואן לאפורטה.

צ’אבי טען כי חזרתו של הארגנטינאי הייתה כמעט סגורה במהלך התקופה שלו על הספסל. לדבריו, אחרי מונדיאל 2022 הוא יצר קשר עם מסי ושניהם דיברו במשך כמה חודשים על חזרתו למועדון. המאמן סיפר כי לשחקן הייתה התלהבות לחזור וכי השיחות נמשכו עד מרץ 2023.

בנוסף, הספרדי טען שאפילו היה “אור ירוק מלה ליגה” בזמן שהמועדון ניהל משא ומתן על החוזה עם חורחה מסי, אביו וסוכנו של השחקן. עם זאת, הוא הצביע ישירות על נשיא ברצלונה אז, ז’ואן לפורטה, כאדם שעצר את העסקה כאשר היא כבר הייתה מתקדמת.

צ'אבי, הטיל פצצה פחות משבוע לבחירות (IMAGO)

חאבייר טבאס: “לה ליגה לא אישרה שום דבר”

לאור הטענות של צ’אבי, מי שמיד “יצא להגנתו” של לאפורטה וסיפר את הצד של הליגה הספרדית הוא נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס שאמר במסיבת עיתונאים: “זה לא נכון. לה ליגה לא אישרה שום דבר ולא היה לה אישור לעסקה”.

אין ספק שהשם ליאו מסי יכול להיות משפיע מאוד בבחירות לנשיאות, אשר ייערכו בעוד פחות משבוע. למי ששכח, ב-2021 הארגנטינאי הוציא סרטון נגד הנשיא הקודם, ז’וזפ מריה ברתומיאו, אשר הביא כנגדו הצבעת אי אמון שגרמה לו להתפטר מהתפקיד.

מסי עם טראמפ בארצות הברית, היה יכול להיות בספרד במקום? (IMAGO)

כיצד הסערה תשפיע על הבחירות?

מי שינסה לנצל את השערורייה החדשה של ז’ואן לאפורטה הוא ויקטור פונט, יריבו לנשיאות, בידיעה שאם יש גורם שיכול להשפיע דרמטית על גורל הנשיאות הוא השחקן הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון. אם תהיה הפתעה בבחירות, אשר לפי הסקרים נוטים בבירור לעברו של הנשיא המכהן, תהיו בטוחים ש-”סערת ליאו מסי” היא הסיבה המרכזית לכך.