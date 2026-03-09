שחקני הנוער ששווים הזדמנות במכבי תל אביב

המאמץ להחזרת הכדורגל הישראלי לפעילות עם חידוש ליגת העל בסוף השבוע הבא הוא גדול כאשר במנהלת הליגות מבהירים בשיחות עם הקבוצות שיעשו זאת גם ללא זרים אם לא תהיה ברירה. בזמן שעדיין לא ידוע כמה מהם יחזרו, אף על פי שישנה הנחה בקרב הקבוצות כי ברגע שיהיה תאריך חזרה רשמי (תלוי בפיקוד העורף) הזרים יעשו את דרכם ארצה, עדיין יש כאלה שחושבים שזה לא יהיה כל כך פשוט או מובן מאליו.

אחת הקבוצות שנמצאת במצב הכי בעייתי מבחינת הסגל הנוכחי היא מכבי תל אביב, שמתוך 8 הזרים שלה, רק 2 נשארו בארץ. איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה מתאמנים עם שאר השחקנים הישראלים בימים האחרונים, כאשר הצהובים עושים זאת ללא אנשי הצוות הזרים של המאמן, רוני דיילה. אז בזמן שלא ברור האם כולם יחזרו או לא, וכאשר גם כך מכבי ת"א בעונה רעה מאוד עד כה, נשאלת השאלה מי יכולים להיכנס לסגל הצהוב ואולי לקבל הזדמנויות?

קבוצת הנוער של המועדון מוליכה את הליגה המקומית עם 48 נקודות ולפני שהכדורגל נעצר הובילה את הטבלה ב-3 נקודות על פני הפועל ת"א ו-6 על פני מכבי חיפה, כשאת שתיהן היא ניצחה בשבועות האחרונים בליגה ואף בגביע. מעבר לכך, לקבוצת הנוער בהדרכתו של דן רומן יש 63 שערים ב-22 מחזורים והיא ההתקפה הטובה ביותר בליגת העל לנוער בפער ניכר.

דן רומן. מוביל את קבוצת הנוער לראשות הטבלה (רדאד ג'בארה)

אז מי בולטים שם העונה ויכולים בהחלט להיות שווים הזדמנות בסגל של הבוגרים? חלקם כבר עשו זאת העונה דרך אימונים עם הקבוצה או הצטרפות לסגל בליגה האירופית, ואולי אם יהיה צורך, יוכלו לעשות זאת גם עכשיו. למכבי ת"א כאמור יש שישה זרים שנמצאים מחוץ לישראל, אז הנה שחקני נוער שבהחלט עושים עונה ששווה להתעכב עליה. נציין כי כל ההרכב של קבוצת הנוער הנוכחית מעניין מאוד ויש שם פוטנציאל גבוה להרבה שחקנים בוגרים, אבל בכתבה הבאה נתמקד באלה שאו עושים עונה יוצאת דופן או נמצאים בעמדות החסרות של הקבוצה במקרה שהזרים לא ישובו, כמו למשל הבלמים.

עילאי בן סימון

מבין כל השמות שיוזכרו, הוא גם שיחק העונה במדי הקבוצה הבוגרת וכתוצאה מכך גם הפסיד חלק נכבד ממשחקי קבוצת הנוער, ועדיין, לבן סימון בן ה-17 יש 9 שערים בליגת העל לנוער העונה ב-16 משחקים בלבד וגם 7 בישולים. הוא קשר התקפי שיכול לשחק מתחת לחלוץ או בכנף שמאל (רגל ימין דומיננטית), ועדיין מתפתח כאחד השחקנים המבטיחים של המחלקה הצהובה עם חוזה עליו חתם לאחרונה שהבטיח את השנים הקרובות שלו בצהוב. הוא דריבליסט, אוהב לשחק בשטחים קטנים ולאיים על השער. כניסות יפות מקו שני. העונה הפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות מכבי שרשם הופעה באירופה.

עילאי בן סימון חוגג (שחר גרוס)

איתי זפרני

כל העונה הקבוצה הבוגרת חיפשה חלוץ שיצליח לתפוס את המשבצת ולהביא מספרים ואכן סייד אבו פרחי הצליח תחת רוני דיילה להיכנס לקצב. אבל, בקבוצת הנוער גדל עוד חלוץ מבטיח, ששווה הזדמנות בבוגרים בלי קשר למלחמה. זפרני (שנתון 2007, בן 19) רושם עד כה עונת שיא מרשימה למדי עם 21 שערים בליגה (ב-22 מחזורים) ועוד 6 במסגרת גביע המדינה. הוא כמובן מלך השערים של ליגת העל לנוער. מדובר בשחקן שלוחץ המון בנחישות, לא מתבייש לבצע פעולות אפורות, מציג משחק בוגר, נוכחות פיזית שמקשה מאוד על בלמי קבוצות הנוער ויש לו גם 7 בישולים העונה.

איתי זפרני מאושר (שחר גרוס)

יואב חוניו

הקשר ההתקפי (2007, בן 19) נמצא בתקופה מדהימה ו-6 מתוך 7 שעריו העונה בליגת העל לנוער הגיעו ב-2026. מדובר בקשר התקפי עם רגל ימין דומיננטית (משחק לא מעט בשמאל), שסומן כבר לפני כמה שנים כפוטנציאל גדול מאוד, מהגדולים במחלקה. הוא יוצר, דריבליסט, ושיפר משמעותית את ההצטרפות לרחבה ולצד שעריו הוא גם מוביל את הצהובים בבישולים העונה (7 שערים ו-12 בישולים).

יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)

רועי מגור

הקשר האחורי והמרכזי (2007, 19) הוא קפטן קבוצת הנוער וקפטן נבחרת הנוער של אופיר חיים. הוא נמצא בעונה מרשימה. מנצח המון מאבקים ואגרסיבי בהם, שחקן לחץ משמעותי (3 שערים ו-7 בישולים).

רועי מגור (ראובן שוורץ)

לוטם אסרס

שנתון 2007, קשר התקפי עם רגל שמאל (משחק לא מעט בימין). בנוי היטב, חזק ואתלט, דריבליסט מצוין. נחשב כפוטנציאל ענק עוד כאשר העבירו אותו ממחלקת הנוער של מ.ס אשדוד והעונה אצל דן רומן משחק כ-10 מצד ימין (סוג של כנף אבל לא לגמרי) ותורם רבות לכך שהקבוצה היא ההתקפה הטובה ביותר בנוער (7 שערים ו-7 בישולים).

לוטם אסרס חוגג (חגי מיכאלי)

עידן ויינברג

בגזרת הבלמים, הצהובים חסרים בשלב הזה את טייריס אסאנטה, הייטור ועלי קמארה, ועדיין אף אחד מהם אינו שמאלי ברגלו, מצרך שאין במכבי ת"א בכל מקרה. ויינברג (2007, בן 19 בקרוב) כבר התאמן עם הקבוצה הבוגרת כמה פעמים, מתמחה בניווט המשחק מאחור תחת לחץ וביציאה ממנו. פריצה שלו בבוגרים יכולה להיות משמעותית למועדון, שכן מאז סבוריט ובלטקסה לצהובים אין בלם בעל רגל שמאל חזקה, מגבלה שפוגעת ביציאה מהלחץ. עובדת בונוס: הוא הילד שנתקל בקרסטאיץ' כמביא כדורים (שער ליגה אחד).

בן מנספורד, עידן ויינברג ואדם קידן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

סהר לביא

בדומה לבן סימון שבכלל אמור לשחק בקבוצת נערים א', גם הבלם הצעיר (2009, יחגוג בקרוב 17) משחק עם קבוצת הנוער ואף התאמן העונה כמה פעמים עם הבוגרים. לביא בזמנו המריא להתרשמויות בבנפיקה ויובנטוס. הוא 1.88 מ', ימני ברגלו עם מהירות די טובה. חזק מאוד ומנצל את מימדיו הטובים כבר בגיל צעיר. יש לו שני שערים העונה.

סהר לביא בזמן ההתרשמות ביובנטוס (פרטי)

עמדת בונוס - יהונתן קוצר

למכבי ת"א אין מגן שמאלי מחליף ובהינתן שיצטרכו לשחק כל 3-4 ימים כאשר המשחקים ישובו, הצהובים עשויים להיות זקוקים למגן שמאלי שימש כגיבוי. קוצר הוא מגן שמאלי (שנתון 2008), מאוד אינטנסיבי עם טיפול טוב בכדור, יכולת כדרור טובות בשטחים קטנים, זריז וחמקמק (שער אחד העונה).