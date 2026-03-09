יום שני, 09.03.2026 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

פרץ וסאות'המפטון יארחו את ארסנל ברבע הגמר

אחרי שכיכב והצטיין בשמינית הגמר נגד פולהאם, השוער וקבוצתו עלו שלב וגם ברמה כשיארחו בביתם את מוליכת הפרמייר ליג במטרה להמשיך במסע הסינדרלה

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה מתקרבות לשירות האחרונה והסופית, ובהתאם לכך גם המפעלים האחרים כמו הגביע. הגביע האנגלי הוא ללא ספק אחד הגביעים היוקרתיים ביבשת, וגם הוא מתקרב למאני טיים כאשר היום (שני) נערכה הגרלת רבע הגמר.

שמונה כדורים נכנסו אל תוך הקערה, במטרה לקבוע ארבעה מפגשים, כאשר אותם ארבעה מפגשים ישוחקו בסוף השבוע של ה-4 באפריל. ההגרלה נערכה באצטדיון לונדון של ווטסהאם על ידי ג’ו הארט, רגע לפני המפגש בין ווסטהאם לברנטפורד, כאשר הן הוגרלו עוד בטרם ידעו אם הן עולות בכלל.

ליברפול ניצחה את וולבס, ארסנל את מנספילד, צ’לסי את רקסהאם, מנצ’סטר סיטי את ניוקאסל יונייטד, סאות’המפטון את פולהאם, פורט וייל את סנדרלנד, לידס יונייטד את נוריץ’ ואלו השבעה שהעפילו עוד לפני ההגרלה, כאשר הפתק השמיני שנשלף הוא ווסטהאם/ברנטפורד.

אי אפשר שלא לציין כמובן שיש לנו ליגיונר שמשחק באחת הקבוצות הללו, כאשר אפילו יתרה מכך לדניאל פרץ יש קרדיט רב בעלייה של סאות’המפטון לרבע הגמר אחרי שסיפק משחק נפלא נגד פולהאם. אגב, פורט וייל מדורגת הכי נמוך, כשהיא משחקת בליגה השלישית.

ההגרלה המלאה

