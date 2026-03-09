בהכנה בבלגרד: 80:87 להפועל י-ם על מכבי ת"א

המצב בישראל לא מאפשר לשחק משחקים ואף קבוצות הכדורסל שמשחקות באירופה נאלצו לעזוב את המדינה, אז יצא ששתיים מהגדולות שבהן באותו מקום. מכבי תל אביב והפועל ירושלים בבלגרד ומתכוננות למשחקים באירופה, אז בינתיים הן ערכו היום (שני) משחק אימון בסרביה, בו ירושלים ניצחה 80:87.

מבחינת הסגלים, אז אצל מכבי תל אביב מי שנעדרו אלו ג’יילן הורד, אורן סהר, תמיר גולד, איפה לונדברג וטי ג’יי ליף הפצועים, כאשר מי שערך בכורה לא רשמית הוא עמית עבו. בצד השני, ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון ויובל זוסמן לא לקחו חלק, וגם כאן יש בכורה לא רשמית – יותם חנוכי.

הסגל של מכבי ת”א במשחק: ג'ון דיברתולומיאו, ג'ימי קלארק, מרסיו סנטוס, גור לביא, עמית עבו, לוני ווקר, רומן סורקין, אושיי בריסט, וויל ריימן, ג'ף דאוטין, זאק הנקינס ותמיר בלאט.

הסגל של הפועל ירושלים במשחק: ג’סטין סמית', אוסטין וויילי, רועי פריצקי, קסיוס ווינסטון, יותם חנוכי, רועי הובר, ניב פרי, אנתוני לאמב, אפק אמסלם, דמיטרו סקפינצב וגוז’איה ג’ורדן ג’יימס.

ג'ימי קלארק מול אוסטין וויילי (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

מהלך המשחק

הרבע הראשון נפתח בשליטה צהובה ונגמר עם יתרון קל של עודד קטש והשחקנים שלו, כאשר ג’ימי קלארק הראה שפצוע הוא בטוח לא וסיים את הרבע עם שמונה נקודות, כאשר לוח התוצאות הראה 18:20 למחזיקת הגביע הטרייה נגד הפועל ירושלים.

הקצב נמשך כאשר שלשה של יותם חנוכי נתנה לירושלים יתרון 28:29. ווקר נתן בריחה, ווינסטון הקטין ולבסוף שני סלים של וויילי נתנו 28:33 לירושלים. אחרי טיים אאוט של קטש המגמה המשיכה, הצהובים צימקו מידיי ג’ונדי, אבל שלשה של הובר הורידה את הצדדים למחצית עם 38:43 לאדומים של יונתן אלון.

הרבע השלישי נפתח עם ריצת 4:10 של מכבי תל אביב, אחריה הקצב הגבוה נמשך לו ולבסוף קלארק הוסיף שתי נקודות נוספות שנתנו לצהובים יתרון של נקודה, מה שגרם ליונתן אלון להזעיק פסק זמן כשלוש דקות לסיום הרבע. היתרון שוב עבר מצד לצד, בסוף הרבע השלישי נגמר עם 55:56 למכבי תל אביב.

אושיי בריסט קולט ריבאונד (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

הרבע הרביעי נפתח עם שליטה של הפועל ירושלים שעלתה ליתרון של 62:72, כאשר תמיר בלאט הוריד למינוס שבע נקודות אחרי שלשה שלו מאסיסט של ג’ונדי. בשלב הזה עבו עלה לבכורה הלא רשמית, כשהחליף את בלאט. הרכז מהר נכנס לעניינים ועם שלושה אסיסטים, כולם לסורקין, עזר לצמק, אבל לבסוף זה נגמר עם 80:87 להפועל ירושלים.