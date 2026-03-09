יום שני, 09.03.2026 שעה 18:15
ספורט אחר  >> גלישת רוח

וספי פסלה במקצה הראשון ולא סיימה את המסלול

הנציגה הישראלית היחידה במשחקי החורף הפראלימפיים בקורטינה, פסלה במקצה הסופר G ולא סיימה את המסלול. מחר תנסה הגולשת בת ה-24 לתקן במקצה המשולב

|
שיינא וספי (FIS( (אחר)
שיינא וספי (FIS( (אחר)

שיינא וספי, נציגת ישראל היחידה במשחקי החורף הפראלימפיים בקורטינה מילאנו, פסלה במקצה הראשון שלה ולא סיימה את מסלול הסופר G. מחר תתחרה שיינא במקצה נוסף (Alpine Combined). מאמנה הראשי של שיינא הוא אריק פטרסון, ולצידו ג'ייסון מור.

שיינא, גולשת סקי אלפיני שהשתתפה במשחקי החורף בבייג'ין 2022, היא לא רק הספורטאית הפראלימפית הישראלית היחידה המשתתפת במשחקים במילאנו, אלא גם הספורטאית הראשונה והיחידה אי פעם שהתחרתה במשחקי החורף הפראלימפיים.

היא בת 24, גדלה ביסוד המעלה, ורגלה נקטעה כתוצאה מתאונת דרכים קשה שאירעה כשהייתה בת שלוש. אל הסקי נחשפה כשהייתה בת 13, כשהצטרפה לפעילות של שבט פאונדיישן (שנקרא בעבר עמותת ארז). כשהבינה שהסקי עבורה הוא הרבה יותר מתחביב, החלה להתאמן בארה"ב.

