יום שני, 09.03.2026 שעה 17:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שביעות רצון בבית"ר מהמחנה, לוקה גדראני בדרך

הירושלמים מרוצים מארבעה ימים של אימונים וגיבוש קבוצתי הרחק מהאזעקות, כאשר הם באילת. הזרים משדרים ביטחון, וגם: מועד הנחיתה של הבלם הגאורגי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בבית"ר מסכמים ארבעה ימים של מחנה אימונים באילת עם תחושות חיוביות מאוד. עד כה נראה כי ההחלטה של הבעלים ברק אברמוב להוציא את הקבוצה לעיר הדרומית התבררה כמהלך מועיל ואפקטיבי, שמאפשר לשחקנים להתכונן בצורה מיטבית לקראת החזרה למשחקי הליגה. הקבוצה מנצלת בצורה הטובה ביותר את התקופה הנוכחית לחזרה לכושר משחק, כאשר השחקנים עובדים בעצימות גבוהה במסגרת האימונים. 

אימונים אינטנסיביים לצד גיבוש קבוצתי

במהלך המחנה השחקנים מקיימים לו"ז עמוס, כאשר ישנם ימים עם אימון אחד ביום וימים עם שני אימונים. לצד האימונים, השחקנים מקבלים גם טיפולים מקצועיים וזמן פנוי לגיבוש קבוצתי.

היום למשל התכנסו שחקני הקבוצה בבית הכנסת של המלון לטקס פתיחת ספר תורה, כאשר בצוות המקצועי מרגישים כי גם המאמן ברק יצחקי וגם המנהל המקצועי אלמוג כהן מרוויחים מהמחנה פעמיים: הן מבחינה מקצועית והן מבחינה חברתית.

ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

תנאים ברמה גבוהה ושילוב המשפחות

בבית"ר דאגו לשחקנים לתנאים ברמה גבוהה מאוד במהלך המחנה. בנוסף, במועדון החליטו לשמור גם על מסגרת קבוצתית וגם על אווירה משפחתית, כאשר חלק מהשחקנים נמצאים באילת יחד עם בני משפחותיהם.

בהתאם לכך נקבע סדר יום מיוחד: ארוחות הבוקר והצהריים מתקיימות בנפרד מהמשפחות כחלק מהמסגרת הקבוצתית, בעוד ארוחת הערב מתקיימת יחד עם בני המשפחה, מה שמאפשר לשחקנים גם זמן איכות אישי.

הזרים מרגישים בטוחים, גדראני בדרך

השחקנים הזרים של הקבוצה משדרים ביטחון ומרגישים טוב מאוד הרחק מהאזעקות בירושלים. בקבוצה מספרים כי למרות שהאזעקות בתחילת התקופה הפתיעו והבהילו אותם, אף אחד מהזרים לא ביקש לעזוב את ישראל. במועדון מספרים כי העובדה שבית"ר דאגה להוציא את הקבוצה לאילת כבר בשלב מוקדם תרמה רבות לתחושת הביטחון של השחקנים הזרים.

לוקה גדראני (רועי כפיר)לוקה גדראני (רועי כפיר)

מי שעדיין לא נמצא עם הקבוצה הוא לוקה גדראני, שאמור להגיע לישראל הלילה ומחר כבר צפוי להצטרף לאימוני הקבוצה. בבית"ר רצו לראות את השחקן זמין כבר לקראת המשחק הראשון לאחר חזרת הליגה מול עירוני טבריה, בהתאם לתוכנית החזרה של מנהלת הליגות לכדורגל.

בסיכום המחנה אמרו במועדון: “המחנה באילת רק עושה טוב. אנחנו רואים את השחקנים בכושר נהדר ומבחינת כושר גופני הם יכולים לעלות לשחק מתי שיוחלט, גם אם זה היה קורה כבר בשבת הקרובה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */