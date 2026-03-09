שביעות רצון בבית"ר מהמחנה, לוקה גדראני בדרך

בבית"ר מסכמים ארבעה ימים של מחנה אימונים באילת עם תחושות חיוביות מאוד. עד כה נראה כי ההחלטה של הבעלים ברק אברמוב להוציא את הקבוצה לעיר הדרומית התבררה כמהלך מועיל ואפקטיבי, שמאפשר לשחקנים להתכונן בצורה מיטבית לקראת החזרה למשחקי הליגה. הקבוצה מנצלת בצורה הטובה ביותר את התקופה הנוכחית לחזרה לכושר משחק, כאשר השחקנים עובדים בעצימות גבוהה במסגרת האימונים.

אימונים אינטנסיביים לצד גיבוש קבוצתי

במהלך המחנה השחקנים מקיימים לו"ז עמוס, כאשר ישנם ימים עם אימון אחד ביום וימים עם שני אימונים. לצד האימונים, השחקנים מקבלים גם טיפולים מקצועיים וזמן פנוי לגיבוש קבוצתי.

היום למשל התכנסו שחקני הקבוצה בבית הכנסת של המלון לטקס פתיחת ספר תורה, כאשר בצוות המקצועי מרגישים כי גם המאמן ברק יצחקי וגם המנהל המקצועי אלמוג כהן מרוויחים מהמחנה פעמיים: הן מבחינה מקצועית והן מבחינה חברתית.

ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

תנאים ברמה גבוהה ושילוב המשפחות

בבית"ר דאגו לשחקנים לתנאים ברמה גבוהה מאוד במהלך המחנה. בנוסף, במועדון החליטו לשמור גם על מסגרת קבוצתית וגם על אווירה משפחתית, כאשר חלק מהשחקנים נמצאים באילת יחד עם בני משפחותיהם.

בהתאם לכך נקבע סדר יום מיוחד: ארוחות הבוקר והצהריים מתקיימות בנפרד מהמשפחות כחלק מהמסגרת הקבוצתית, בעוד ארוחת הערב מתקיימת יחד עם בני המשפחה, מה שמאפשר לשחקנים גם זמן איכות אישי.

הזרים מרגישים בטוחים, גדראני בדרך

השחקנים הזרים של הקבוצה משדרים ביטחון ומרגישים טוב מאוד הרחק מהאזעקות בירושלים. בקבוצה מספרים כי למרות שהאזעקות בתחילת התקופה הפתיעו והבהילו אותם, אף אחד מהזרים לא ביקש לעזוב את ישראל. במועדון מספרים כי העובדה שבית"ר דאגה להוציא את הקבוצה לאילת כבר בשלב מוקדם תרמה רבות לתחושת הביטחון של השחקנים הזרים.

לוקה גדראני (רועי כפיר)

מי שעדיין לא נמצא עם הקבוצה הוא לוקה גדראני, שאמור להגיע לישראל הלילה ומחר כבר צפוי להצטרף לאימוני הקבוצה. בבית"ר רצו לראות את השחקן זמין כבר לקראת המשחק הראשון לאחר חזרת הליגה מול עירוני טבריה, בהתאם לתוכנית החזרה של מנהלת הליגות לכדורגל.

בסיכום המחנה אמרו במועדון: “המחנה באילת רק עושה טוב. אנחנו רואים את השחקנים בכושר נהדר ומבחינת כושר גופני הם יכולים לעלות לשחק מתי שיוחלט, גם אם זה היה קורה כבר בשבת הקרובה”.