"אתה עושה טעות נוראית, תן לאיראניות מקלט"

שחקניות נבחרת איראן נמצאות בעין הסערה בימים האחרונים בעודה נמצאת באליפות אסיה שנערכת באוסטרליה. האיראניות סיימו את דרכן אחרי הפסד 2:0 כואב לפיליפינים, וכעת הן אמורות לשוב למדינתן, שם קיים סיכון ממשי לחייהן אחרי שתועדו עומדות בדממה במהלך ההמנון.

התיעוד הוביל להחלטה להציב אבטחה כבדה סביבן, ואף הוביל לאמירה מצד שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג שהתייחסה לנושא ואמרה כי ארצה עומדת לצד העם האיראני. "אנחנו עומדים לצד האנשים האמיצים של איראן במאבק שלהם נגד דיכוי. קראנו למשטר האיראני להגן על אזרחיו ולאפשר חופש ביטוי והתכנסות בדרכי שלום ללא פחד מנקמה".

כעת, השחקניות אמורות לעשות את דרכן בחזרה למדינתן, אך נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, פרסם ברשת החברתית שלו ‘Truth Social’ הודעה הקוראת לראש ממשלת אוסטרליה להעניק להן מקלט: “אוסטרליה עושה טעות הומנית איומה בכך שהיא מאפשרת לנבחרת הנשים של איראן לחזור לאיראן, שם השחקניות ככל הנראה ייצאו להורג. אל תעשה את זה, אדוני ראש הממשלה, תן להן מקלט. ארצות הברית תקלוט אותן אם לא תעשו את זה בעצמכם. תודה לך על ההתייחסות לאירוע”.

שחקניות איראן (IMAGO)

גם בארגון השחקנים והשחקניות הבינלאומי מודאגים

גם הארגון העולמי לשחקני ושחקניות כדורגל, FIFPRO, מודאג מעתידן, כשנשיא הארגון ביבשות אסיה ואוקיאניה, בו בוש, סיפר כי הם לא הצליחו ליצור קשר עם השחקניות כדי לדון איתן בנוגע לבקשת מקלט באוסטרליה.

“המציאות היא שכרגע אנחנו לא מצליחים להשיג את השחקניות. זה מדאיג מאוד. אנחנו מודאגים מאוד לגבי שלומן. כרגע האחריות שלנו היא להשתמש בכוח שלנו ולנסות לדאוג שהן יהיו מוגנות בטוחות. זו סיטואציה מורכבת מאוד. יכול להיות שיש שחקניות שירצו לחזור לאיראן, ויכול להיות שיש שחקניות שרוצות להישאר באוסטרליה לפרק זמן ארוך יותר כדי להשיג מחסה”.