יום שני, 09.03.2026 שעה 17:53
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"טוטנהאם סיימה במקום הרביעי, היא פייבוריטית"

סימאונה דיבר לקראת המפגש של אתלטיקו מול התרנגולים בשמינית גמר האלופות מחר ב-22:00: "גלאגר? יש לנו זיכרונות טובים ממנו"? באריוס יחזור לסגל

|
דייגו סימאונה (IMAGO)
דייגו סימאונה (IMAGO)

שלב שמינית הגמר של ליגת האלופות יתחיל מחר (שלישי), כאשר באחד המפגשים יעלו אל כר הדשא אתלטיקו מדריד וטוטנהאם למשחקן מסקרן במיוחד (22:00) במטרופוליטנו, כאשר כמובן כעבור שבוע ייערך הגומלין בלונדון ולאחר מכן רק קבוצה אחת תמשיך לרבע הגמר של המפעל הכי יוקרתי באירופה.

מאמן הקולצ’ונרוס דייגו סימאונה דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק: “אנחנו לא יודעים איך טוטנהאם תתחיל את המשחק. אני מכיר את המאפיינים שלהם ואני מכיר את המאמן שלהם. הקבוצות שלו תמיד היו התקפיות, בלי קשר למערך שבו השתמש. נראה במשחק. תמיד אנחנו מדמיינים מצבים מסוימים, אבל השחקנים על המגרש יכולים לשנות הכול”.

“טוטנהאם סיימה רביעית, היא פייבוריטית”

כשנשאל לגבי שאלת הפייבוריטית במפגש השיב: “באותה צורה שבה אנחנו מתייחסים לכל המשחקים. כשאתה נכנס למגרש אף אחד כבר לא זוכר את הטבלה או את הרגע שבו כל קבוצה נמצאת. השחקנים רוצים לנצח את המשחק שלפניהם. זה קורה כך בכל הקבוצות. אני לא יודע למה זה קשור. הם נכנסו מהמקום הרביעי, אנחנו לא הפייבוריטים. אם אתם רוצים לקשר את זה לרגע שבו הם נמצאים – זה מה שאתם רוצים לכתוב”.

מי מתעסק? זה ניקו: 2:3 משוגע לאתלטיקו!

המאמן התייחס גם לקצב המשחק הגבוה במפעל האירופי: “בטוח שיש קצב גבוה יותר. אני לא מצליח לפרש למה בדיוק. יש כאלה שאומרים שזה כי השופטים לא עוצרים את המשחק כל כך הרבה וזה הרבה יותר הלוך ושוב. אני לא יודע אם זה בגלל הגישה הטקטית או ההכנה. אבל זה נכון שרואים קצב גבוה יותר מאשר באיטליה, ספרד או צרפת. זה המפעל עם קצב המשחק הגבוה ביותר”.

סימאונה: גלאגר? יש לנו זיכרון טוב מאוד מהתקופה שלו פה

על המפתחות לניצחון בשלבים כאלה אמר: “לא מנצחים משחקים רק עם אינטנסיביות. תמיד יש גם את האיכות הטכנית שצריכה לעזור כדי לעבור שלב כזה. צריך להבין שכדורגל הוא משחק. כשיש לך סגל כמו של טוטנהאם, יש כבוד מוחלט. ננסה לקחת את המשחק למקום שבו אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפגוע בהם”.

לבסוף התייחס גם לשחקן העבר של המועדון, קונור גלאגר: “הוא בחור שעבד איתנו עם הרבה צניעות, עובד קשה, שחקן שכשהוא מצטרף מקו שני הוא מאוד מסוכן. הוא יכול לשחק בכמה עמדות כדי לעזור לקבוצה לפי מה שהיא צריכה. הוא התנהג כאן בצורה מצוינת ויש לנו זיכרון טוב מאוד מהתקופה שלו באתלטיקו”.

קונור גלאגר במדי אתלטיקו (IMAGO)קונור גלאגר במדי אתלטיקו (IMAGO)

מבחינה מקצועית, מי שהתאמן ביומיים האחרונים ואף ערך אימונים מלאים הוא פאבלו באריוס, שלפי הדיווחים בספרד צפוי לחזור למגרשים ולשחק במפגש נגד טוטנהאם. מעבר לכך, דייגו סימאונה צפוי להיות בהרכב הרגיל שלו העונה, עם אנטואן גריזמן וחוליאן אלבארס למעלה, כשיש גם אפשרות שהצרפתי יהיה מעט יותר אחורה ואלכסנדר סורלות’ ישחק בחוד לצד הארגנטינאי.

