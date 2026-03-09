אהבת השם גורדון יתחרה על חגורת האליפות

הטירוף סביב אהבת השם גורדון עוד מסרב להירגע אחרי הניצחון הענק שלו על היריב הטורקי עלי קוינצ’ו בטורניר ה-UTMA בליטא, אותו הביס בקלות ושמר על התואר שלו כבלתי מנוצח אחרי 11 קרבות. עכשיו, השיגעון מתחיל מחדש כשהוכרז הקרב הבא של ‘אבשה’ שישודר גם כן בערוץ ONE2.

אחרי שני נוקאאוטים בארגון, הכוכב הישראלי יילחם על חגורת האליפות מול סאקסרי, לוחם תאילנדי בן 25 במשקל של עד 63.5 קילוגרם.

סאקסרי מגיע כמו גורדון אחרי שני קרבות בוואן צ׳מפיונשיפ וקריירה עתירת ניסיון והישגים בזירות התאילנדיות, ומייצג את המועדון של סופרלאק האגדי שיכין אותו לקרב הגדול מול אהבת השם.

נזכיר, באמצע/סוף פברואר היה הקרב האחרון של אהבת השם גורדון, והוא היה נגד עלי קוינצ’ו. הלוחם הישראלי המשיך במסע המופלא שלו ושמר על מאזן מושלם כשעלה ל-0:11, זאת אחרי שחגג על הטורקי שנאלץ לפרוש במהלך הסיבוב השני.

כבר בפתיחה היו שתי בעיטות אדירות של אהבת השם לטורקי, שנפל. קוינצ’ו בתגובה ניסה להכניס לו אצבע לעין. גורדון התחמק יפה מבעיטות והפיל את הטורקי שוב עם בעיטה נמוכה. סיבוב ראשון דומיננטי של הגולדן בוי שלנו.

בסיבוב השני הקרב נפתח צמוד ואהבת השם הראה עליונות בניקוד. הטורקי נראה מתוסכל כשאהבת השם הראה עוד עליונות בקלינצ’. עוד הטלה יפה של הגולדן בוי, שכמעט הגיע לספירה! אך השופט החליט שלא לתת. הטורקי דימם ונכנע!