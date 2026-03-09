יום שני, 09.03.2026 שעה 17:51
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

אהבת השם גורדון יתחרה על חגורת האליפות

מוכנים לטירוף? הלוחם הישראלי שהביס את היריב הטורקי יילחם בעוד קצת יותר מחודש מול יריב תאילנדי בקרב שייערך ב-18 באפריל בשידור ישיר בערוץ ONE2

|
אהבת השם גורדון ( (Reels.il)
אהבת השם גורדון ( (Reels.il)

הטירוף סביב אהבת השם גורדון עוד מסרב להירגע אחרי הניצחון הענק שלו על היריב הטורקי עלי קוינצ’ו בטורניר ה-UTMA בליטא, אותו הביס בקלות ושמר על התואר שלו כבלתי מנוצח אחרי 11 קרבות. עכשיו, השיגעון מתחיל מחדש כשהוכרז הקרב הבא של ‘אבשה’ שישודר גם כן בערוץ ONE2.

אחרי שני נוקאאוטים בארגון, הכוכב הישראלי יילחם על חגורת האליפות מול סאקסרי, לוחם תאילנדי בן 25 במשקל של עד 63.5 קילוגרם.

סאקסרי מגיע כמו גורדון אחרי שני קרבות בוואן צ׳מפיונשיפ וקריירה עתירת ניסיון והישגים בזירות התאילנדיות, ומייצג את המועדון של סופרלאק האגדי שיכין אותו לקרב הגדול מול אהבת השם.

אל תפספסו: הקרב המלא של אהבת השם

הקרב הקודם: ניצחון על הטורקי

נזכיר, באמצע/סוף פברואר היה הקרב האחרון של אהבת השם גורדון, והוא היה נגד עלי קוינצ’ו. הלוחם הישראלי המשיך במסע המופלא שלו ושמר על מאזן מושלם כשעלה ל-0:11, זאת אחרי שחגג על הטורקי שנאלץ לפרוש במהלך הסיבוב השני.

כבר בפתיחה היו שתי בעיטות אדירות של אהבת השם לטורקי, שנפל. קוינצ’ו בתגובה ניסה להכניס לו אצבע לעין. גורדון התחמק יפה מבעיטות והפיל את הטורקי שוב עם בעיטה נמוכה. סיבוב ראשון דומיננטי של הגולדן בוי שלנו.

בסיבוב השני הקרב נפתח צמוד ואהבת השם הראה עליונות בניקוד. הטורקי נראה מתוסכל כשאהבת השם הראה עוד עליונות בקלינצ’. עוד הטלה יפה של הגולדן בוי, שכמעט הגיע לספירה! אך השופט החליט שלא לתת. הטורקי דימם ונכנע!

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */