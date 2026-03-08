אינדיאן וולס: ג'וקוביץ', סינר ושביונטק במוקד

טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס, קליפורניה, נכנס לשלבים המכריעים והמרתקים שלו, כאשר משחקי הסיבוב השלישי (שלב 32 האחרונים) מזמנים לאוהדי הטניס שורת מפגשי ענק. הכוכבים הגדולים ביותר בסבב הגברים והנשים יעלו למגרשים במטרה להבטיח את מקומם בשלבים המאוחרים של אחד הטורנירים החשובים של העונה.

בסבב הגברים, המוקד יהיה סביב נובאק ג'וקוביץ'. הסרבי, שזכה בטורניר חמש פעמים בעבר, מחפש לחזור לכושר שיא. לאחר ששרד מותחן של שלוש מערכות בסיבוב הפתיחה מול קמיל מאיצ'זק, משחק בו הפסיד את המערכה הראשונה, ג'וקוביץ' יתמודד מול אלכסנדר קובאצ'ביץ' שנמצא בכושר טוב. במקביל, יאניק סינר, המדורג שני בטורניר, נראה בלתי ניתן לעצירה לאחר ששמט שני משחקונים בלבד במשחקו הראשון. האיטלקי יפגוש את דניס שפובלוב הקנדי, שמגיע למפגש מותש מעט לאחר ששרד כבר שני משחקים של שלוש מערכות. המפגש הקודם ביניהם באליפות ארצות הברית הפתוחה הסתיים בניצחון של סינר בארבע מערכות.

ארינה סבלנקה מתחרה בגמר (רויטרס)

שמות בולטים נוספים שיעלו לשחק הם קרלוס אלקרס, שינסה להמשיך את רצף הניצחונות שלו מול ארתור רינדרקנש, ודנייל מדבדב שיתמודד מול סבסטיאן באז. קספר רוד, שניצח את אלכסנדר שבצ'נקו בשתי מערכות, יפגוש את ולנטין ואשרו. הקהל המקומי יזכה גם לדרבים אמריקאיים מסקרנים, ביניהם טיילור פריץ מול אלכס מיקלסן, ובן שלטון, שהתגבר על מחלה כדי לנצח את ריילי אופלקה, יתמודד מול לרנר טיין בן ה-20.

בסבב הנשים, משחק המוקד של הסיבוב השלישי יפגיש את המדורגת שנייה בעולם, איגה שביונטק, מול מריה סקארי. זהו שחזור ישיר של רבע הגמר מדוחא בחודש שעבר, שם סקארי הפתיעה את הפולנית בשלוש מערכות. שביונטק הודתה כי התאמנה קשה במיוחד לקראת המפגש הזה כדי להיות מוכנה למשחק פיזי ולראלים ארוכים. סקארי, שניצחה בסיבוב הקודם את לילי טאגר 0:6, 5:7, הבטיחה להביא את אותה רמה והצהירה כי הלחץ נמצא על הכתפיים של הפולנית.

המדורגת ראשונה, ארינה סבאלנקה, שעברה בקלות את משחק הפתיחה שלה, תפגוש לראשונה בקריירה את ז'קלין כריסטיאן. קוקו גוף תחפש לשפר את היכולת שלה לאחר משחק פתיחה רווי טעויות שכלל 10 שגיאות כפולות ואפס אייסים. היא תפגוש את אלכסנדרה אאלה בת ה-20, אותה ניצחה בקלות רק לפני מספר שבועות בדובאי.

עוד בנשים, נאומי אוסקה, שחזרה לשחק לאחר שפרשה מאליפות אוסטרליה בשל בעיות בבטן, תפגוש את קמילה אוסוריו. הקולומביאנית, שהדיחה את אוסקה מאותו טורניר בדיוק בשנה שעברה, מגיעה לאחר ניצחון מפתיע על איווה יוביץ'. משחק מסקרן נוסף יפגיש את אמה רדוקאנו, שאיבדה ארבעה משחקונים בלבד בסיבוב הקודם, מול אמנדה אניסימובה, שניצחה 12 מתוך 13 המשחקונים האחרונים במשחקה הקודם. גם ילנה אוסטפנקו ומדיסון קיז, שמקוות לשחזר את ימי התהילה שלהן מטורנירי הגראנד סלאם, ינסו להעפיל לשמינית הגמר, כאשר אוסטפנקו צפויה למשחק קשה במיוחד מול ג'סיקה פגולה.