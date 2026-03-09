באיטליה ניתחו: למילאן נותרו משחקים קשים יותר

מילאן השנייה ניצחה אתמול (ראשון) 0:1 את אינטר הראשונה בדרבי דלה מדונינה, והצליחה לצמצם את הפער בין הרוסונרי לנראזורי בפסגת הליגה האיטלקית לשבע נקודות, כשנותרו עשרה משחקים עד לסיום העונה ו-30 נקודות בקופה.

באיטליה ניתחו האם המירוץ לעבר הסקודטו באמת נפתח מחדש כשכריסטיאן קיבו ושחקניו עדיין מובילים בבטחה את הטבלה, והגיעו למסקנה שלשחורים-כחולים יש לוח משחקים נוח מעט יותר עד לשריקה שתנעל את העונה, לפחות בכל הנוגע למיקום היריבות בזמן הנוכחי.

יש לנראזורי עדיין מספר משחקים קשים כמו אטאלנטה ורומא בבית, וקומו ובולוניה (במחזור הסיום) בחוץ, אבל ממוצע המיקום בטבלה של היריבות שלה עומד על 11.2. לעומת זאת, לחניכיו של מסימיליאנו אלגרי נותרה נאפולי בחוץ, כשאת יובנטוס ואטאלנטה הם יארחו וממוצע היריבות שלהם בטבלה עומד על 10.7.

שחקני מילאן מאושרים. יעשו את הבלתי ייאמן? (רויטרס)

לוח המשחקים המלא של אינטר עד לסיום העונה:

אטאלנטה – מקום 7, בבית

פיורנטינה – מקום 17, בחוץ

רומא – מקום 5, בבית

קומו – מקום 4, בחוץ

קליארי – מקום 14, בבית

טורינו – מקום 15, בחוץ

פארמה – מקום 12, בבית

לאציו – מקום 11, בחוץ

הלאס ורונה – מקום 19, בבית

בולוניה – מקום 8, בחוץ

שחקני אינטר חוגגים. הלו"ז הקל יותר יעזור להם לשמור על הפסגה? (IMAGO)

לוח המשחקים המלא של מילאן עד לסיום העונה:

לאציו – מקום 11, בחוץ

טורינו – מקום 15, בבית

נאפולי – מקום 3, בחוץ

אודינזה – מקום 10, בבית

הלאס ורונה – מקום 19, בחוץ

יובנטוס – מקום 6, בבית

ססואולו – מקום 9, בחוץ

אטאלנטה – מקום 7, בבית

גנואה – מקום 13, בחוץ

קליארי – מקום 14, בבית