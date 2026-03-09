יום שני, 09.03.2026 שעה 14:37
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ויגדורצ'יק תוביל את יוון בהתעמלות אמנותית

מינוי יוקרתי למאמנת הישראלית, שהחלה לעבוד כמנהלת מקצועית של המדינה השכנה במטרה להחזירה למשחקים האולימפיים: "פרויקט מאתגר, חלמתי לעשות את זה"

אירה ויגדורצ'יק (רדאד ג'בארה)
אירה ויגדורצ'יק (רדאד ג'בארה)

מינוי יוקרתי לאירה ויגדורצ’יק שנבחרה להוביל את נבחרת יוון בהתעמלות אמנותית. ל-ONE נודע כי מאמנת ההתעמלות האמנותית הישראלית שוהה באתונה בחודש האחרון והחלה לעבוד כמנהלת המקצועית הראשית של הנבחרת הלאומית במטרה להחזיר אותה למשחקים האולימפיים.

נבחרת יוון הייתה בעבר אחת מהנבחרות החזקות בענף, לאחר שזכתה במדליית הארד הקבוצתית באולימפיאדת סידני 2000 וסיימה גם במקום החמישי בגמר אולימפיאדת אתונה 2004. אלא שההופעה האחרונה של נבחרת יוון הייתה באולימפיאדת ריו 2016 ומאז הענף במדינה בקריסה, כך שבאולימפיאדת טוקיו 2020 ובאולימפיאדת פאריס 2024 לא התחרתה אף מתעמלת מיוון.

כעת, ויגדורצ’יק, שאימנה בעבר את נבחרת ישראל והובילה אותה למשחקים האולימפיים ואף עזרה לנבחרת ברזיל לאחרונה לזכות במדליה באליפות העולם כיועצת, הגיעה ליוון כדי לבנות את הענף מחדש כמנהלת המקצועית שאחראית גם על הנבחרת כולה, הן הקבוצתית והן האישית. 

נבחרת יוון בהתעמלות אמנותית בריו 2016. מאז, לא הייתה נציגות (רויטרס)נבחרת יוון בהתעמלות אמנותית בריו 2016. מאז, לא הייתה נציגות (רויטרס)

ויגדורצ’יק אמרה על המינוי: “אלוהים נותן לי אתגרים חדשים. אני באתונה כחודש וחצי ואכן עובדת עם נבחרת יוון. אני עוזרת למאמנות של המתעמלות בתחרות האישית ומאמנת כרגע את הנבחרת הקבוצתית”.

המאמנת סיפרה על התנאים ביוון: “זה ממש להתחיל מאפס, בחיים לא הייתי לבד באולם עם מתעמלות בלי אף עזרה במשך 10 שעות מידי יום כי עדיין אין לי צוות מאמנות או כוריאוגרפית, כך שהכל נבנה ממש מההתחלה, אבל אני נהנית מהעבודה ומהיצירה כי זאת אני. יש לנו מתעמלות אישיות טובות, אנחנו מחזקות אותן, נבנה גם את הנבחרת ויהיה כאן משהו איכותי בסופו של דבר״.

“המטרה שלי היא להחיות את ההתעמלות האמנותית ביוון”

אירה הגדירה כי “המטרה שלי היא להחיות את ההתעמלות האמנותית ביוון. תפקידי הוא לרכז את כל הענף, לבחון מתעמלות חדשות ולגבש את המתעמלות בנבחרת, לצרף מאמנות איכותיות, להרים את הרמה, לצאת לתחרויות, להגיע לאליפות אירופה ולהתפלל שנעפיל לאליפות העולם, להופיע באליפות העולם ולהתפלל שנגיע למשחקים האולימפיים, וכמובן בעתיד נרצה לראות גם מדליות, בדיוק כפי שעשיתי בנבחרת ישראל בתחילת דרכי כמאמנת ראשית. זו אותה הסיטואציה. אני נטולת פוליטיקה פה, באה נטו לאמן. זה פרויקט מאתגר מאוד אבל זה מה שחלמתי לעשות, לתת כיוון להתעמלות האמנותית המקומית ולראות הצלחה. ישראל לימדה אותי להתמודד עם כל האתגרים ולעמוד בכל המבחנים, אני מנוסה בזה ויש לי את כל הכלים כדי לעזור ליוון”.

אירה ויגדורצאירה ויגדורצ'יק (שחר גרוס)

בימים של מלחמה בישראל כאשר רבים שוהים במקלטים בגלל מתקפות טילים בליסטיים מאיראן, ויגדורצ’יק שוהה במדינה זרה ושומרת על קשר עם משפחתה מרחוק: “אני בודדה ומתגעגעת, כי המשפחה שלי והלב שלי בישראל. הסיטואציה מורכבת והגעגועים קשים, אבל הרצון לאמן ולנצח חזק מהכל. אני ישראלית, כך שגם אם אני במקום מדהים ושקט אני מחוברת מאוד למה שקורה בארץ. אני מייחלת רק שיהיה שקט במדינה שלנו”.

