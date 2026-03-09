יום שני, 09.03.2026 שעה 13:26
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

פצצה בפרמייר ליג: ברנרדו סילבה יעזוב את סיטי

אחרי 9 שנים במועדון, הקשר הפורטוגלי לא צפוי להאריך את חוזהו עם התכולים, שמסתיים ביוני הקרוב. בנפיקה מועמדת לצרפו, קושר גם לברצלונה וסעודיה

|
ברנרדו סילבה (IMAGO)
ברנרדו סילבה (IMAGO)

ברנרדו סילבה, אחד השחקנים המרכזיים של מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה, אינו מתכוון לחדש את חוזהו עם המועדון האנגלי וצפוי להפוך לשחקן חופשי בקיץ הבא, כך לפי העיתונאי מתאו מורטו.

החדשות הללו כבר הסתובבו באנגליה בשבועות האחרונים. למעשה, גם פבריציו רומאנו רמז על אפשרות לעזיבתו רק לפני כמה ימים. הקשר הפורטוגלי, שעדיין נחשב לשחקן הרכב קבוע אצל המאמן, נראה כמי שעומד בפני החודשים האחרונים שלו במדי הסיטיזנס. וכפי שמורטו ציין, "אין משא ומתן שמתנהל כרגע להארכת החוזה שלו".

ברנרדו סילבה נכנס בעונתו התשיעית במנצ'סטר סיטי, שבה שיחק 445 משחקים, כבש 42 שערים ובישל 34. השחקן הרב גוני של גווארדיולה המשיך להיות שחקן מפתח גם העונה למרות שהוא כבר בן 31. כשעדיין נותר החלק האחרון של העונה, ברנרדו שיחק 2,782 דקות בכל המסגרות, כבש שני שערים והוסיף חמישה בישולים.

ברנרדו סילבה (רויטרס)ברנרדו סילבה (רויטרס)

יעדים אפשריים

אין ספק שברנרדו סילבה מציב את עצמו כאחד השחקנים המבוקשים ביותר בחלון ההעברות הקרוב בקיץ. כמה מועדונים כבר עוקבים אחרי מצבו. אחד השמות שמוזכרים לעיתים קרובות הוא בנפיקה ליסבון, אם כי בחלונות ההעברות האחרונים נקשר ברנרדו סילבה בעיקר לברצלונה. גם הליגה הסעודית מתגלה כמועמדת חזקה לצרף את הקשר הפורטוגלי.

