פצצה בפרמייר ליג: ברנרדו סילבה יעזוב את סיטי

ברנרדו סילבה, אחד השחקנים המרכזיים של מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה, אינו מתכוון לחדש את חוזהו עם המועדון האנגלי וצפוי להפוך לשחקן חופשי בקיץ הבא, כך לפי העיתונאי מתאו מורטו.

החדשות הללו כבר הסתובבו באנגליה בשבועות האחרונים. למעשה, גם פבריציו רומאנו רמז על אפשרות לעזיבתו רק לפני כמה ימים. הקשר הפורטוגלי, שעדיין נחשב לשחקן הרכב קבוע אצל המאמן, נראה כמי שעומד בפני החודשים האחרונים שלו במדי הסיטיזנס. וכפי שמורטו ציין, "אין משא ומתן שמתנהל כרגע להארכת החוזה שלו".

ברנרדו סילבה נכנס בעונתו התשיעית במנצ'סטר סיטי, שבה שיחק 445 משחקים, כבש 42 שערים ובישל 34. השחקן הרב גוני של גווארדיולה המשיך להיות שחקן מפתח גם העונה למרות שהוא כבר בן 31. כשעדיין נותר החלק האחרון של העונה, ברנרדו שיחק 2,782 דקות בכל המסגרות, כבש שני שערים והוסיף חמישה בישולים.

ברנרדו סילבה (רויטרס)

יעדים אפשריים

אין ספק שברנרדו סילבה מציב את עצמו כאחד השחקנים המבוקשים ביותר בחלון ההעברות הקרוב בקיץ. כמה מועדונים כבר עוקבים אחרי מצבו. אחד השמות שמוזכרים לעיתים קרובות הוא בנפיקה ליסבון, אם כי בחלונות ההעברות האחרונים נקשר ברנרדו סילבה בעיקר לברצלונה. גם הליגה הסעודית מתגלה כמועמדת חזקה לצרף את הקשר הפורטוגלי.