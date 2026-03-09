נתניה גברה 1:2 על הרצליה במשחק אימון

מכבי נתניה ניצחה הבוקר (שני) את מכבי הרצליה 1:2 במשחק אימון שהופסק במהלכו עקב אזעקה וחודש לאחר מכן לאחר שהות של עשר דקות של הנוכחים במרחב מוגן.

את השערים לנתניה כבשו יובל שדה בדקה ה-2 ודניאל אטלן בדקה ה-45. אלא שהדרמה התחוללה לפני המשחק, כאשר שחקני הקבוצה תומר צרפתי, ג'וניור דיאמונדה ומתאוס דאבו איחרו בהגעה לפני המשחק והוצאו מהסגל וייקנסו.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, בקארי קונאטה, עמית כהן, בני פלדמן, , בסאם זערורה, יובל שדה, עזיז אאוטרה, מאור לוי, עוז בילו, אטלן.

עוז בילו במשחק האימון מול הרצליה (צילום: דיגיטל מכבי נתניה)

כן שותפו: הרי טבארש, עומרי שמיר, ליאון מזרחי, דניס קוליקוב, פדריניו, לואי חילף, טוהר תאנה, אלכס טלפפה, איתי בן שבת, דניאל כהן.

כזכור, לפני הפסקת הליגה בעקבות המצב הביטחוני, היהלומים דורגו במקום השביעי בטבלה כאשר לרשותם 31 נקודות והם עדיין נמצאים בתמונת ההעפלה לפלייאוף העליון.