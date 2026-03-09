יום שני, 09.03.2026 שעה 14:26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

נתניה גברה 1:2 על הרצליה במשחק אימון

לקראת חידוש הליגה, היהלומים של רוני לוי ניצחו במשחק שהופסק בעקבות אזעקות, וחודש לאחר שהייה במרחב מוגן. שדה ואטלן כבשו, מס' שחקנים איחרו

|
כארם ג'אבר במשחק האימון (צילום: דיגיטל מכבי נתניה)
כארם ג'אבר במשחק האימון (צילום: דיגיטל מכבי נתניה)

מכבי נתניה ניצחה הבוקר (שני) את מכבי הרצליה 1:2 במשחק אימון שהופסק במהלכו עקב אזעקה וחודש לאחר מכן לאחר שהות של עשר דקות של הנוכחים במרחב מוגן. 

את השערים לנתניה כבשו יובל שדה בדקה ה-2 ודניאל אטלן בדקה ה-45. אלא שהדרמה התחוללה לפני המשחק, כאשר שחקני הקבוצה תומר צרפתי, ג'וניור דיאמונדה ומתאוס דאבו איחרו בהגעה לפני המשחק והוצאו מהסגל וייקנסו.  

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, בקארי קונאטה, עמית כהן, בני פלדמן, , בסאם זערורה, יובל שדה, עזיז אאוטרה, מאור לוי, עוז בילו, אטלן. 

עוז בילו במשחק האימון מול הרצליה (צילום: דיגיטל מכבי נתניה)עוז בילו במשחק האימון מול הרצליה (צילום: דיגיטל מכבי נתניה)

כן שותפו: הרי טבארש, עומרי שמיר, ליאון מזרחי, דניס קוליקוב, פדריניו, לואי חילף, טוהר תאנה, אלכס טלפפה,  איתי בן שבת, דניאל כהן.

כזכור, לפני הפסקת הליגה בעקבות המצב הביטחוני, היהלומים דורגו במקום השביעי בטבלה כאשר לרשותם 31 נקודות והם עדיין נמצאים בתמונת ההעפלה לפלייאוף העליון.

