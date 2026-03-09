ירי הטילים למדינה: משחק אימון ואימונים נעצרו

מבצע שאגת הארי ממשיך והמלחמה עם איראן וחיזבאללה מורגשת היום (שני) היטב בכל חלקי הארץ. האזעקות בצפון במהלך הלילה, השיגורים האיראנים למרכז במהלך היום, כל אלה עדיין משבשים את הסדר ואת הספורט הישראלי.

בהמשך ישיר לכך, ההתרעות והטילים עצרו הבוקר את משחק האימון בין מכבי הרצליה מהליגה הלאומית למכבי נתניה. אחרי מספר דקות ושהייה של הנוכחים במרחב המוגן, ההתמודדות חודשה.

אימוני אשדוד, ב”ש, הפועל ת”א והפועל חיפה נעצרו

כמו כן, לא רק משחקי אימון, גם אימונים של קבוצות נוספות בליגת העל נעצרו בשל האזעקות. כאמור, בכל רחבי הארץ מדרום ועד צפון, ההתרעות כמעט ולא פסחו על אף אזור במדינה.

האימונים של הפועל באר שבע, מ.ס אשדוד והפועל תל אביב נעצרו בגלל האזעקות היום. גם האימון של הפועל חיפה, שם גם כן נכנסו במהלך האימון למרחב מוגן בעת האזעקה וחזרו כאשר התאפשר.