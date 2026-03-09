לאפורטה לצ'אבי: זה כאב לי וישר חשבתי על פליק

העימות הראשון במסגרת קמפיין הבחירות לנשיאות ברצלונה בין ז'ואן לאפורטה לבין ויקטור פונט נפתח בתגובה חריפה של הנשיא לשעבר כלפי המאמן והשחקן לשעבר של המועדון הקטלוני, צ'אבי, שבשעות שלפני כן מתח ביקורת קשה על ניהולו של לאפורטה בראיון.

צ'אבי הטיל ספק בניהול של לאפורטה בכל התחומים ובעיקר טען כי המועדון נמצא בידיו של אלחנדרו אצ'ברריה. השאלה הראשונה בעימות, שנוהל על ידי ג'ורדי באסטה, עסקה בראיון של צ'אבי, והתגובה של ז'ואן לאפורטה הייתה נחרצת.

"זה כאב לי", אמר לאפורטה על דבריו של צ'אבי. "כשאני רואה את ההצהרות האלה אני חושב על פליק. קשה להיות נשיא כי צריך לקבל החלטות קשות. עם צ'אבי ראיתי שנמשיך להפסיד, זה מרגיע אותי לראות איך הדברים התפתחו". לאפורטה השתמש בתוצאות של הקבוצה כדי להסביר את פיטוריו של המאמן. "אותם שחקנים שהפסידו עם צ'אבי, עכשיו מנצחים עם פליק".

פליק ולאפורטה (רויטרס)

לאפורטה קישר את דבריו של צ'אבי למאבק הבחירות, והדגיש שלדעתו מדובר בהטיה של שחקן העבר לטובת יריבו, ויקטור פונט. "מה שכואב לי זה שהוא נתן לעצמו להיות מנוצל".

המועמד לנשיאות הגן גם על אלחנדרו אצ'בריה. "כדי לפגוע בי, הוא השתמש באדם מהמעגל הקרוב שלי של אמון (אלחנדרו אצ'בריה). הגנו עליו (על צ'אבי) אפילו כשהיה בלתי ניתן להגנה שהוא ימשיך, גם יוסטה. יש רצון ללכלך. מאחורי צ'אבי יש שימוש באדם שלו, אני מבין שזה ויקטור פונט שמנסה ללכלך את תהליך הבחירות הזה". לאפורטה גם קישר בין הראיון של צ'אבי לבין התלונה שהוגשה נגדו. "זה מתאים לו שיש חבר מועדון שמגיש תלונה מלאה בשקרים ובדברים לא נכונים. זה סגנון שאני לא אוהב".

“צ’אבי כל הזמן לא היה מרוצה מהסגל”

מאוחר יותר חזר לאפורטה לתקוף את ניהול הסגל של צ'אבי. "הוא נרגע ולא הצליח לשלב בין החיים המקצועיים לחיים המשפחתיים שלו. והוא אמר שבתוך שנתיים ברצלונה לא תהיה תחרותית מול ריאל מדריד ובאירופה. התקשרתי אליו לשאול והוא אמר לי שפרשו אותו לא נכון, אבל הוא היה כל הזמן לא מרוצה מהסגל ומהשופטים, כמובן, אבל אמר שהסגל לא תחרותי".

לאפורטה וצ'אבי (רויטרס)

לדברי לאפורטה, התלונות שלו על השחקנים "היו פזמון חוזר שלו ושל הצוות שלו. וכשלא היה ניתן להאריך את החוזה של מסי, כבר ב-2023, בדיוק אז בא אליי צ'אבי ואמר לי שמסי רוצה לחזור. הכנו חוזה עם חורחה מסי ובחודש מאי הוא אמר שזה לא יוכל לקרות כי יהיה עליו יותר מדי לחץ והם העדיפו ללכת למיאמי".

על ליאו מסי אמר לאפורטה: "אנחנו מציעים לעשות לו פסל ומשחק הוקרה כשהאצטדיון יהיה מוכן. הפרויקט הספורטיבי של המועמדות שלנו יהיה עם פליק על הספסל ודקו במשרדים. זה עובד מצוין ויהיה טוב אם זה יימשך. אם פונט יבוא, הוא יהיה הבעיה העיקרית לכך שהפרויקט הזה ימשיך. פליק אמר שבלי דקו אין לו רצון להמשיך. דקו אמר לי שצ'אבי הורה על שינויים של שחקנים חשובים. הוא היה כל הזמן לא מרוצה מהסגל ומהשופטים. הוא אמר, גם עם הצוות שלו, שהסגל לא תחרותי. כשלא היה ניתן להאריך את החוזה של מסי בגלל עניינים כלכליים, צ'אבי בא אליי ב-2023 ואמר לי שהוא רוצה לחזור, באמצע מרץ. חורחה מסי אמר לי במאי שיהיה עליו יותר מדי לחץ ושהם מעדיפים ללכת למיאמי".

פונט ענה לו בעימות: "מסי חושב בדיוק כמו שצ'אבי הסביר בראיון. זה עניין של אמינות, יום אחד הוא ייצא ויסביר את זה בעצמו. לנתק יחסים בגלל אינטרסים אישיים עם השחקן הטוב ביותר בהיסטוריה, לפתוח פצע באלפי אוהדי ברצלונה ולנסות לסגור אותו עם פסל זו אחת האכזבות הגדולות ביותר. ברצלונה תהיה גדולה יותר עם מסי. לאפורטה אמר ב-2021 שאם הוא ינצח מסי יישאר רק אם הוא ינצח, והוכח שהוא היחיד שלא היה לו תוכנית. ברצלונה לא שייכת לנשיא אחד, אלא לאלפי אוהדים. ללכת יד ביד עם פלורנטינו זו עוד סיבה שחברי המועדון רואים כדי להפוך את הדף. הנשיא מחלק תעודות של ברצלוניסט רע, כמו לצ'אבי או מסי".

ויקטור פונט (רויטרס)

עימות ישיר

לאפורטה: "הברצלונה שאתה רוצה הולכת נגד כל מה שעשינו. אתה מנסה ללעוג לנו. בצורה טבעית הסברתי לכמה חברי מועדון איך עובדים בברצלונה בבר בוקטה, וגם לאנשים שהולכים לאצטדיון. אתה מציג את עצמך כאליטיסט אבל אתה לא בסביבה שלך, אתה מאחורי מחשב, מעתיק מאחרים והופך את זה לשלך. כך אי אפשר לנהל את ברצלונה".

פונט: "אנחנו האלטרנטיבה היחידה שיש בה רוחב אמיתי, עם חברי מועדון מהבסיס, אנשים שסבלו מבלי להתחשב בחברי המועדון. אנשים מהיציע, מהשער, מהאגף ומהטריבונה... זה מה שברצלונה צריכה כדי להשוות אותה לברצלונה של מעטים".

לאפורטה: "יש לך שאיפות אישיות, זה ניכר בדברים שלך. אתה רק רוצה כיסא. אתה סכנה לפרויקט הספורטיבי, אין לך אפילו פרויקט".

ליאו מסי ו-ויקטור פונט (רויטרס)

לאפורטה מתקיף בחזרה

לאפורטה: "מי שמשקר זה אתה. שיקרת באופן שיטתי במשך השנים האלה. אמרת שנהפוך את ברצלונה לחברה בע"מ, אתה אומר שאני מחלק תעודות של ברצלוניסטים רעים. אתה טכנוקרט שמסתתר מאחורי מחשב, מכחיש עובדות, שם מקלות בגלגלים ואם תשלוט, תטביע את המועדון. יש לך בעיה של יהירות ואתה הופך לרמקול של הקמפיין האכזרי ביותר נגד ברצלונה מאז 'המערה', ועושה צחוק מפרשת נגריירה".

לאפורטה אף טען: ". לא אמרת אפילו שם אחד. אתה מצטרף למה שאנחנו עשינו והופך את זה לשלך. כבר יש לנו מנכ"ל ומנהל מקצועי לכל מחלקה. להגיד ששלושת האנשים האלה יותר מדקו, בויאן ואלכסנקו זו עלבון. אתה אפילו לא מכיר ולא יודע איך דקו עובד. הוא המנהל הספורטיבי הטוב ביותר בהיסטוריה של המועדון, יחד עם צ'יקי. אתה תהרוס פרויקט ספורטיבי שמלהיב את האוהדים. אתה אומר את זה כמו שקר בצורה טבעית. במחלקות האחרות לא אמרת אפילו שם אחד. איפה השינוי? איפה העל-מבנה שיוביל אותנו? איתך נחזור לחורבן. אתה עושה דמגוגיה עם שקר. הברצלוניזם לא ראוי למה שאתה אומר ולא למה שאתה עושה".