יום שני, 09.03.2026 שעה 11:52
עונשי פרדסיה ובאקה: קנסות, הפחתת נק' והרחקות

פיצוץ משחק הנוער בין הפועל פרדסיה להפועל באקה הביא את ביה”ד המשמעתי לקבוע קנס לשתי הקבוצות, הפחתת נק’ בפועל והרחקת 2 שחקנין לתקופה ממושכת

כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

אירוע בלתי ספורטיבי ומכוער במגרש הכדורגל בפרדסיה. ב-21/02 התמודדו הפועל פרדסיה והפועל ע. באקה אל גרביה במסגרת המחזור ה-19 בליגה הארצית לנוער, כששתיהן בחלקה התחתון של הטבלה ונלחמות על הישרדותן בליגה.

עד לדקה ה-64 המשחק התנהל כשורה, אלא שאז, עפ”י דו”ח השופט שליו לוי, החלו קטטות, מה שהביא לשריקת הסיום טרם הזמן החוקי.

כשבועיים לאחר המשחק הועמדו לדין הפועל פרדסיה, גל בן ברוך (18) שחקנה של פרדסיה, הפועל ע. באקה אל גרבייה ומוחמד גראבא (18) שחקנה של באקה אל גרבייה.

הקבוצות יצאו אשמות תחת הסעיף “התפרעות, תגרה ותקיפה”, בעוד השחקנים יצאו אשמים תחת הסעיפים “התנהגות בלתי הולמת”, “פגיעה בשחקן יריב“ ו“השתתפות בקטטה“.

הדיון נערך בפני הדיינת, עו“;ד וופא זועבי-פאהום. בהחלטתה, קבעה כי הפועל פרדסיה והפועל ע. באקה אל גרבייה ייקנסו כ“א, בסכום כולל של 2,500 שקלים, תופחת ממאזן כ“א מהקבוצות נקודה אחת בפועל והמשחק ייקבע ל-0:0 ללא חלוקת נקודות. השחקנים, גל בן ברוך ומוחמד גראבא הורחקו כ“א, לשבעה משחקים בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית.

דו“ח השופט

“משחק שהיה ברובו ספורטיבי, עבר טוב, עד שבדקה בדקה 64 שחקן 3 של פרדסיה, בן ברוך גיל, נתן אגרוף לשחקן של באקה. שני עוזרי השופט אמרו לי שהשחקן נתן את האגרוף כי האירוע היה מאחוריי. עקב כך הוצא לו אדום.

לאחר מכן, השוער של באקה, מספר 1, עודה מועיד, דחף שחקן של פרדסיה ועקב כך הוצא  לו אדום על עבירת אלימות. בזמן שהשוער דחף החלו קטטות בין שחקני שתי הקבוצות, ביניהן ראיתי את שחקן 88 של באקה, גראבא מוחמד, רץ לעבר שחקן של פרדסיה בריצת אמוק במטרה לפגוע בו.

שחקן פרדסיה ברח ממנו, עקב כך הוצא ל-88 אדום. במהלך הזמן הזה היו עוד קטטות שאני ועוזרי השופט שלי לא הצלחנו לזהות את השחקנים. למשחק לא נשאר ערך ספורטיבי. שחקנים ובעלי תפקידים נצמדו אליי ואל עוזריי.

היו קטטות שגם אני ועוזריי התערבנו ויכלנו להיפגע. לא היה ערך ספורטיבי למשחק. חידושו היה מהווה סכנה לשלום השופטים והשחקנים. גם האווירה שנוצרה במגרש, עקב הקטטות, היוותה איום על שלום וביטחון השחקנים ועקב כך החלטתי לסיים את המשחק.

המשבץ האזורי יודע. משטרה הגיעה ולקחה עדות ממני. התנהגות בלתי ספורטיבית [19ג]: הגיע ונצמד אליי והתחיל לצעוק עליי למה אני מפוצץ והתנהג בצורה מאוד לא מכבדת”.

