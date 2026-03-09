יום שני, 09.03.2026 שעה 12:26
כדורסל ישראלי

אתא הודיעה רשמית על שחרורו של ג'מייה ניל

אחרי שאתמול פורסם ב-ONE כי הסווינגמן לא יחזור לישראל, המועדון מהצפון בישר על פרידה מהשחקן הזר: "מאחלים לו המון בהצלחה בהמשך דרכו המקצועית"

|
ג'מייה ניל (חגי מיכאלי)
ג'מייה ניל (חגי מיכאלי)

עירוני קריית אתא הודיעה היום (שני) רשמית על פרידה מג’מייה ניל: “מודים לו על תקופתו במועדון ומאחלים לו המון בהצלחה בהמשך דרכו המקצועית. הקבוצה והשחקן הגיעו להבנות בנוגע לשחרורו מהקבוצה”, נכתב בהודעה של הצפוניים.

כזכור, אתמול פרסמנו ב-ONE כי הסווינגמן חתם בג'י ליג, בשורות ריפ סיטי רמיקס, קבוצת הבת של פורטלנד טריילבלייזרס ולא יחזור לישראל. ההודעה של אתא כאמור, אישרה סופית את דבר עזיבתו.

המספרים והכוונה של אתא

מבחינת המספרים שלו במועדון מהקריות: ניל (25, 1.96) העמיד העונה באתא ממוצעים של 12.7 נקודות, 4.9 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים ומדד ממוצע של 12.4, בכ-29 דקות משחק בממוצע לערב. 

גג'מייה ניל (רועי כפיר)

הצפוניים בכל מקרה החתימו בחודש שעבר את הגארד אריק גיינס ואת הפורוורד אדוניס ארמס, וגם לאחר שחרור ניל הם מחזיקים בשישה זרים. מראש הייתה כוונה לשחרר לפחות זר אחד, עם צירופם של השניים.

