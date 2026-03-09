יום שני, 09.03.2026 שעה 11:51
כדורגל ישראלי

ריינה תפגוש את נוף הגליל ללא הזרים שטרם חזרו

הקבוצה מהמגזר ששבה להתאמן בלי השחקנים הזרים שעדיין לא בארץ, תפגוש בחמישי למשחק אימון את היריבה מהלאומית. וגם: המחמאות לליאור ראובן ועתידו

|
בני ריינה (חג'אג' רחאל)
בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה חזרו בשישי האחרון להתאמן ללא הזרים של הקבוצה שטרם חזרו לארץ ובכללם אנטוניו ספר, ויטאלי דמשקאן, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירג’ל פינסון וכריס תהי.

מדובר בכמות זרים גדולה ביחס לסגל של ריינה, דבר שמורגש היטב. נכון לעכשיו לא ברור מתי ומי מבין הזרים יחזור לארץ. בכל מקרה לריינה מצפה ביום חמישי משחק אימון באצטדיון בראל מול הקבוצה המקומית הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית.

ראובן זוכה למחמאות

המאמן ליאור ראובן, שהגיע למשימה כמעט בלתי אפשרית להשאיר את הקבוצה בליגת העל, זוכה ללא מעט מחמאות בזכות יכולת ניהול האימונים שלו. לא מן הנמנע שבקבוצה ירצו שראובן ימשיך בכל מקרה בעונה הבאה אם זה בליגת העל ואם זה בליגה הלאומית.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

מצבה של ריינה בליגת העל מצביע על כך שהקבוצה בדרך הכמעט בטוחה לרדת ללאומית ורק נס ספורטיבי ימנע את הירידה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */