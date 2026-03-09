הוד השרון נקנסה נוכח קריאות גזעניות/פוגעניות

אירוע מכוער מצד קהל אוהדים/הורים הביא את בית הדין המשמעתי להכריע כי קבוצת נערים ג’(!) של הפועל הוד השרון צפון אשמה תחת הסעיפים “קריאות גזעניות ו/או פוגעניות” ו”התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים”.

המקרה התרחש במהלך התמודדות בין המקומיים, שהורשעו, לבין הפועל כפר שלם, זאת במסגרת המחזור ה-19 בליגת נערים ג’ מרכז.

את המשחק, שנערך ב’גני צבי’ (הוד השרון) והסתיים ב-2:4 להפועל הוד השרון צפון על הפועל כפר שלם, ניהל השופט בועז רוזנפלד, כשבדו”ח שלו ציין את מה שארע במגרש.

על כן, בדיון, שנערך בפני הדיינת, עו”ד וופא זועבי-פאהום, נכחו שחקן כפר שלם ואביו, ארז מושעי, מנהל קבוצת נערים ג’ של הוד השרון, גיא ויסמן, מנהל מקצועי בהוד השרון וטל לוין, עוזר המאמן בהוד השרון.

לאחר שהדיינת שמעה את כל הצדדים היא קבעה כי הפועל הוד השרון

צפון אשמה בשני הסעיפים: “קריאות גזעניות ו/או פוגעניות” ו”התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים”. על כן, קבעה כי הפועל הוד השרון צפון תיקנס בסכום כולל של 4,000 שקלים בפועל, נוכח מה שנכתב בדו”ח השופט ומה ששמעה בדיון מפי הנוכחים.

דו”ח השופט

“בסביבות הדקה ה-57, במהלך חילוף שביצעה קבוצת כפר שלם, הבחנתי בהתרחשות באיזור הקהל של הוד השרון, שבה היו מעורבים גם שחקני כפר שלם. כשהתקרבתי למקום, ראיתי שחקן של כפר שלם נסער מאוד, ולידו שחקנים נוספים של הקבוצה שצועקים לכיוון הקהל של הוד השרון”.

“הרחקתי את השחקנים מאיזור הקהל, כאשר בינתיים החלו גם עימותים מילוליים בין מספר אוהדים של הוד השרון למספר אוהדים של כפר שלם, כולל עימות פיזי, דחיפות וקללות, כך שנוצרה מהומה באיזור הקהל”.

“שאלתי את קפטן קבוצת כפר שלם ושחקן נוסף של כפר שלם מה שמעו מהקהל, והם מסרו שאדם שעמד באיזור אוהדי הוד השרון, קרא לעבר שחקן כפר שלם (וכנראה שחקנים נוספים, חלקם כהי עור, של כפר שלם) ‘קוף, בבונים, תחזור לג’ונגל”.

“יש לציין שלא שמעתי את הקריאות בעצמי, אך לפי התגובה של שחקני כפר שלם והעימות שפרץ בין הקהלים, ככל הנראה נאמרו מילים לא ראויות לעבר חלק מהם. בהתאם לנוהל, עצרתי את המשחק, גם כדי להרגיע את שחקני כפר שלם, ונתתי אפשרות לקבוצת הוד השרון לטפל בנושא”.

“המשחק נעצר לכ-5 דקות עקב כך. במהלך פרק זמן זה, שקלו שחקני כפר שלם האם לרדת משדה המשחק. הסברתי להם שמבחינתי, המשחק יימשך לאחר שהנושא יטופל ע”י הקבוצה הביתית. בסופו של דבר, המשחק נמשך”.

“במקביל, ביקשתי מהקבוצה הביתית לזמן משטרה למגרש, מחשש לעימותים בין הקהלים גם בהמשך ובעיקר בסיום המשחק. השוטרים הגיעו לאחר מספר דקות והפרידו בין הקהלים. יש לציין שמאמן קבוצת הוד השרון ניסה להרגיע את שחקני כפר שלם והתנצל מולם על כך שהיו אמירות נגדם”.

“גם בסיום המשחק המשיכו מספר אוהדים של שני הקהלים להתעמת מילולית ופיזית, והשוטרים נאלצו להפריד ביניהם שוב. מאמן קבוצת כפר שלם, גרשוביץ דור, התנהג באופן שלא הולם מאמן בקבוצת נערים”.

“כפי שכתבתי בתיאור עבירות פעילים, המאמן גם הורחק במהלך המחצית הראשונה עקב התנהגות עצבנית ומאוד לא מכבדת. גם במהלך הפסקת המחצית, שמעתי אותו ‘מעודד’ את שחקני קבוצתו לשחק בצורה אלימה, עם אמירות כמו ‘הם צריכים לפחד מכם, אני יודע מה אתם יכולים כשאתם עצבניים’. גם בסיום המשחק המשיך המאמן בהתנהגות זו, כולל צעקות ותנועות מזלזלות כלפי מאמן הוד השרון”.