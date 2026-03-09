שלומי אדרי מונה למאמן חלוצים בשמשון תל אביב

שמשון תל אביב מצרפת לשורותיה את לא אחר מאשר שלומי אדרי, חלוץ העבר בן ה-43, שחקנה של שמשון תל אביב בין השנים 2018 ל-2021, כשעוד הקבוצה שיחקה בליגה ב'. שלומי אדרי ישמש כמאמן חלוצים במועדון, כשעדיין לא הוחלט מי יעמוד על הקווים. ל-ONE נודע כי המועמדים הם חיים סירוטקין וערן ססי.

שלומי אדרי מגיע לשמשון תל אביב, לאחר תקופה בה היה במכללות בארצות הברית, כשנמצאת היא במקום השביעי עם 28 שערי זכות, בין 10 קבוצות ליגה שהבקיעו, לכל הפחות, 28 שערים. אדרי גדל במחלקת הנוער של מזכרת בתיה וממנה עבר למכבי חיפה. שיחק, בין היתר, במכבי הרצליה, הפועל פתח תקווה, הפועל חיפה, בני סכנין, מכבי נתניה, עירוני ראשון לציון ואף במכבי בני אילת.

“הידע של שלומי ייקח את ההתקפה צעד קדימה”

הודעת שמשון פזטל תל אביב ברשתות החברתיות: "וולקאם! אנחנו שמחים לצרף לצוות המקצועי שלנו את שלומי אדרי כמאמן החלוצים החדש של המועדון. שלומי מגיע אלינו עם ניסיון רב כחלוץ בליגת העל, ואנחנו בטוחים שהידע שלו מול השער ייקח את ההתקפה שלנו צעד אחד קדימה. בהצלחה שלומי".