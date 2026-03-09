"משתדלים לנתק את עצמנו לשעה וחצי מהמצב"

לאחר שהפסיקה את אימוניה לכמעט שבוע, גם מוליכת הליגה הלאומית, מכבי פ"ת שבה בימים האחרונים לאימונים לקראת חזרה אפשרית של הליגה בנוכחות שלושת השחקנים הזרים שלא עזבו את ישראל: סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה.

"לצערי התרגלנו. ברור לכולם שזאת שיגרה נוראית: הגוף אולי נמצא במגרש, אבל הלב והנפש עם הצבא הנהדר שלנו ועם תושבי מדינת ישראל הנפלאים. אנחנו משתדלים לנתק את עצמנו לשעה וחצי ביום מהמצב הקשה ולהתרכז בכדורגל", אמר המאמן נועם שוהם על החזרה.

“זה לא פשוט לנתק את השחקנים מהמשפחות שלהם בשעה קשה כזאת. כולנו תקווה שהאויב הבזוי הזה יובס מהר וייתן לנו לחיות בשקט ושלווה בארצנו", הוסיף המאמן.

בינתיים, המגן גיא דזנט והבלם והקפטן מוחמד הינדי סוחבים פציעות קלות במפשעה ועדיין לא חזרו לאימונים מלאים, זכר למשחק מול הפועל עפולה לפני היציאה הכפויה לפגרה. בינתיים, הקבוצה צפויה לערוך משחק אימון מול הפועל ת"א ביום שישי באיצטדיון בבת ים.