יום שני, 09.03.2026 שעה 11:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

"משתדלים לנתק את עצמנו לשעה וחצי מהמצב"

נועם שוהם על החזרה לאימונים של מכבי פ"ת: "הגוף במגרש, הלב והנפש עם הצבא והתושבים. מקווים שהאויב יובס מהר". וגם: מצב הפצועים ומשחק האימון

|
נועם שוהם (דוברות מכבי פתח תקווה)
נועם שוהם (דוברות מכבי פתח תקווה)

לאחר שהפסיקה את אימוניה לכמעט שבוע, גם מוליכת הליגה הלאומית, מכבי פ"ת שבה בימים האחרונים לאימונים לקראת חזרה אפשרית של הליגה בנוכחות שלושת השחקנים הזרים שלא עזבו את ישראל: סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה.

"לצערי התרגלנו. ברור לכולם שזאת שיגרה נוראית: הגוף אולי נמצא במגרש, אבל הלב והנפש עם הצבא הנהדר שלנו ועם תושבי מדינת ישראל הנפלאים. אנחנו משתדלים לנתק את עצמנו לשעה וחצי ביום מהמצב הקשה ולהתרכז בכדורגל", אמר המאמן נועם שוהם על החזרה.

“זה לא פשוט לנתק את השחקנים מהמשפחות שלהם בשעה קשה כזאת. כולנו תקווה שהאויב הבזוי הזה יובס מהר וייתן לנו לחיות בשקט ושלווה בארצנו", הוסיף המאמן.

בינתיים, המגן גיא דזנט והבלם והקפטן מוחמד הינדי סוחבים פציעות קלות במפשעה ועדיין לא חזרו לאימונים מלאים, זכר למשחק מול הפועל עפולה לפני היציאה הכפויה לפגרה. בינתיים, הקבוצה צפויה לערוך משחק אימון מול הפועל ת"א ביום שישי באיצטדיון בבת ים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */