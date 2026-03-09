ב"ש החתימה את ונטורה עד 2028 עם שדרוג

בהפועל באר שבע השלימו לפני כחודשיים מהלך חשוב בנוגע לקשר הברזילאי לוקאס ונטורה. הקבוצה מבירת הנגב רכשה אחרי משא ומתן את 50 האחוזים הנותרים מכרטיסו של השחקן מהקבוצה הפורטוגלית פורטימונסה, ובכך מחזיקה כעת ב-100 אחוזים מכרטיסו.

כזכור, באר שבע רכשה בקיץ שעבר את ונטורה מהקבוצה הפורטוגלית שירדה לליגה השנייה, אך בתחילה קנתה רק מחצית מהזכויות על השחקן. לאחר משא ומתן פורטימונסה, אופציה שנפתחה לפני כחודשיים מומשה על ידי המועדון. המשמעות היא שאם ונטורה יימכר בקיץ הקרוב, הפועל באר שבע לא תצטרך להתחלק בדמי ההעברה עם הקבוצה הפורטוגלית.

במקביל, במועדון מימשו גם את אופציית הארכת החוזה של הקשר, והוא הוחתם אוטומטית לשנתיים וחצי נוספות. החוזה המקורי של ונטורה מסתיים בסיום העונה הנוכחית, אך חוזהו הוארך עם שדרוג כספי. הארכת החוזה בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם ונטורה. המהלך מבטיח לבאר שבע שליטה בעתידו המקצועי של השחקן עד 2028, שנחשב כיום לאחד הנכסים המשמעותיים של הקבוצה.

לוקאס ונטורה עם הכדור (חג'אג' רחאל)

בכל זאת עלול להימכר

יחד עם זאת, זה לא אומר שוונטורה לא יימכר בקיץ, אך כעת לבאר שבע אין שותפים בעניין שיכולים להביא הצעות מבחוץ, כפי שעשתה הקבוצה הפורטוגלית שניסה להרוויח על ונטורה ופעלה ימים כלילות כדי להביא הצעות מרחבי אירופה ואמריקה.

ונטורה נחשב לאחד הקשרים הבולטים בליגת העל העונה, ויש מי שמגדירים אותו גם כקשר הטוב בליגה כיום. הברזילאי הפך לשחקן מפתח במערך של באר שבע ולאחד הגורמים המרכזיים שעשו את ההבדל עבור הקבוצה במשחקים רבים.