בהפועל חיפה מקווים שנאווי יהיה כשיר לפלייאוף

הפועל חיפה תצא מחר (שלישי) בבוקר בהסעה מסודרת לאצטדיון בבת ים, שם תקיים משחק אימון מול הפועל תל אביב. ההתמודדות תהווה הכנה ראשונה לקראת חידוש משחקי ליגת העל שמתוכננים לחזור עד סוף החודש בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

לרשותו של המאמן חיים סילבס יעמוד סגל כמעט מלא להוציא את הקשר רוי נאווי. כזכור, נאווי נפצע במהלך משחק התיקו באצטדיון טרנר מול הפועל באר שבע, ובתחילה היה חשש כבד כי הוא סובל מקרע ברצועה הצולבת. עם זאת, בדיקת הדימות שעבר שללה פציעה חמורה והשחקן צפוי לחזור בהדרגה. כעת הוא עובר שיקום ומתאמן בנפרד, כאשר בקבוצה מקווים להכשיר אותו לקראת משחקי הפלייאוף התחתון שיחלו מיד עם סיום העונה הסדירה.



במקביל, מי שנעדר מאימון הקבוצה אתמול בעקבות מחלה היה אניס פורת. מנגד, מי שחזר להתאמן באופן מלא הוא המגן נפתלי בלאי. בלאי פתח את העונה בצורה טובה אך נעדר לתקופה ארוכה בעקבות פציעה, וכעת כאמור שב לפעילות עם חבריו.



במועדון מהכרמל מקווים כי עם חזרת משחקי הליגה, הקבוצה תדע להמשיך את המומנטום החיובי שיצרה בחודש האחרון. המבחן הגדול הבא יהיה לעבור בהצלחה את המשוכה הקשה בדמותה של מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר. על פי המסתמן, אם מצב הלחימה יימשך עד למועד המשחק, הוא ייערך ללא נוכחות קהל ביציעים.