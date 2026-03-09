הובר: המטרה הגדולה ביותר - לזכות ביורוקאפ

הפועל ירושלים חזרה בשבוע שעבר למחוזות מוכרים, כאלה שבהם בילתה לא מעט בשנתיים האחרונות בירת סרביה, בלגרד. כזכור, עם פתיחת מבצע "שאגת הארי" וסגירת המרחב האווירי, החלו הירושלמים לפעול במרץ להעברת הקבוצה לבלגרד, שם תארח את שאר משחקיה במסגרת היורוקאפ. בינתיים, בין אימונים להכנות למשחק האימון הצפוי מול מכבי תל אביב, התיישב רועי הובר לשיחה בלעדית ב"זום" עם ONE היישר מסרביה.

הגארד דיבר בפתיחות על הרגע שבו נפתח המבצע, על החזרה לחיים החדשים-ישנים בבלגרד, ועל השבועיים הקרובים והגורליים במפעל שעשוי להוביל לתחרות הבכירה של אירופה היורוליג. בכנות אופיינית, הובר משתף כיצד קיבלו השחקנים הזרים את האירועים, מתייחס לחסרונו של קאדין קרינגטון (שנמצא בישראל לצד אשתו הנמצאת בהיריון מתקדם) ולאפשרות שייאלצו לשחק בלעדיו בשלב רבע הגמר. בנוסף, שחקנו של יונתן אלון מסביר מה עומד מאחורי היכולת שלו לעלות מהספסל ולהשפיע גם כשהדקות מועטות, מתייחס לחלום היורוליג של האדומים בעונה הבאה, וחותם באיחול לעצמו ולמדינה כולה שכולנו מקווים שיתממש במהרה.

רועי, הסתגלת כבר מחדש לבלגרד?

"כן, סך הכל יש לנו פה את כל מה שאנחנו צריכים גם מבחינת התנאים, גם מבחינת השהות שלנו פה. אנחנו כבר היינו פה הרבה השנה, אז רגילים לזה יחסית ומסתדרים אחלה".

"יש פה את כל מה שאנחנו צריכים". רועי הובר (לילך וויס-רוזנברג)

יש איזושהי דאגה בכל זאת מהצד שלכם, מהמשפחה בארץ?

"תשמע, מן הסתם לא נעים המצב שיש בארץ וכולנו היינו מעדיפים שלא יהיה את כל הסיפור הזה, ושנוכל להיות שם גם, אבל בסופו של דבר אנחנו שחקני כדורסל ואנחנו פה כדי שנוכל לעשות את זה. המשפחות שלנו יודעות מה הן צריכות לעשות ואני בטוח שכולם נשמעים להנחיות ושומרים על עצמם כמה שאפשר, ואנחנו פה מתרכזים בכדורסל".

היו לכם באמת כמה ימי חופש בגלל פגרת הנבחרות ואז זה קרה, מתחיל מבצע שאגת הארי. איך הדברים נראו באותם רגעים בעצם?

"ברגע שזה רק התחיל, היה סוג של חוסר ידיעה וחוסר בהירות לגבי מה הולך לקרות ואיך הולך לקרות. הקבוצה ישר ניסתה למצוא פתרונות כמה שיותר מהר, ובסך הכל ממש תוך כמה ימים כבר היינו עם תוכנית מסודרת איך אנחנו יוצאים מהארץ ומגיעים לפה בעצם כדי להתמקד בכדורסל. יש לנו משחק מאוד מאוד חשוב בעוד עשרה ימים שהעיניים אליו, מה שנקרא. אז נתנו לקבוצה לעשות את שלה ואני חושב שהם עשו את זה בצורה מצוינת. ועכשיו שאנחנו פה, אנחנו יכולים באמת לחזור לשגרה שאנחנו רגילים אליה של אימונים, למחיה של ספורטאים".

היו שאלות שהשחקנים הזרים שאלו אתכם כל עוד הם היו בארץ, כשזה קרה? אתה יודע, 'מה קורה?', 'מה עושים?', או שזה משהו שנאמר להם עוד מבעוד מועד? כי כשהעונה נפתחה, המשחקים עדיין לא היו כאן והייתה אי-בהירות.

"כן, אז זה בדיוק זה. אני חושב שהם גם התרגלו לסוג של מצב שהוא יכול ללכת לכאן או לשם כל רגע, ובטח ובטח הזרים שהיו פה בשנה שעברה, אז הם כבר גם מכירים סיטואציות די דומות. אני חושב שהם היו די מוכנים לזה וידעו איך להתנהל גם כשזה התחיל".

"נתנו לקבוצה לעשות את שלה". רועי הובר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

"המטרה נשארה אותה מטרה להגיע עד הסוף במפעל"

עכשיו כשאתם בבלגרד, איך נראה סדר היום שלכם? ובהיעדר משחקים, להוציא כמובן את משחק האימון עם מכבי תל אביב, איך שומרים על רמת מוכנות בתוך כל הדבר הזה?

"סך הכל סדר היום שלנו מאוד דומה למה שיש לנו בירושלים. זאת אומרת מתאמנים, נחים, אוכלים וחיים חיים ספורטיביים לחלוטין. כמו שאמרת, מבחינת משחקים, אז כמובן שחוץ מהמשחק נגד מכבי, כרגע אין לנו עוד משחקים לפני רבע הגמר ביורוקאפ, ואנחנו מנסים לעשות את כל מה שאפשר כדי להגיע מוכנים למשחק הזה גם בלי משחקים, אם זה אימונים קצת יותר אינטנסיביים כדי להיכנס לכושר משחק בחזרה. בסוף אנחנו צריכים להגיע למשחק ביורוקאפ ולנצח אותו, זה לא תירוץ. המטרה שלנו נשארה אותה מטרה להגיע עד הסוף במפעל הזה, וכרגע אלו התנאים שיש לנו והם טובים, ואיתם נעשה את המיטב".

אמנם בשנה שעברה לא היית במעמד של רבע גמר, ובמשחק אחד על כל הקופה הקבוצה מצאה את עצמה בחוץ. עכשיו, אמרת ספורטאי, הרי זה ה-DNA שלכם כשיש כל כך הרבה על הכף, זה משהו שיושב לדעתך בראש לאנשי הקבוצה, לשחקנים שהיו שם בשנה שעברה?

"ברור שזה יושב בראש. בסוף כולנו ספורטאים, כולנו שואפים להגיע הכי גבוה שאפשר גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה האישית, ובטח במשחק כזה שהוא כמו שאתה אומר, משחק שאם אתה מפסיד בו, נגמרה העונה האירופית בעצם. אז ברור שזה יושב. אבל אני חושב שיש לנו את האנשים עם האופי הנכון כדי להופיע במצבים כאלה, ואפילו דווקא לקחת את זה לכיוון חיובי של דריכות ומוכנות שיא, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. בסוף זה משחק שאנחנו חייבים לנצח. כל העונה אני חושב שהיינו מאוד טובים ודומיננטיים ביורוקאפ. אבל כמו שאמרת, זה משחק אחד, ואם לא ננצח אותו, אז כל מה שעשינו עד עכשיו לא יעזור. אז אנחנו רוצים לנצח אותו ולהמשיך קדימה במפעל עד הסוף".

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

איזה סוג של הכנה מנטלית באמת עושים למשחק מהסוג הזה?

"עוד לא התחלנו לדבר על המשחק, יש לנו עוד זמן. אומנם זה כרגע בגלל שאין ליגה וכל הדברים האלה, אז זה הדבר היחיד שיש באופק. אבל אנחנו בינתיים יותר מתמקדים בלחזור לכושר, לחזור להרגלים שלנו ולחזור ליכולות של איפה שהיינו לפני הפגרה, ואני מאמין שלקראת המשחק נעשה את ההכנה הספציפית אליו".

"עם דינו או בלעדיו נעשה את מה שצריך"

אז אתם תפגשו את המנצחת בין מנרסה לבין טורק טלקום. יש איזושהי העדפה מבחינת המאצ'אפ, מי מתאימה לכם יותר, אם יש דבר כזה?

"נגד מנרסה שיחקנו פעמיים, טורק טלקום מן הסתם היו בבית השני אז אנחנו פחות יודעים. אבל שוב, כמו שאמרתי, אני מאמין שאם אנחנו נבוא ביכולת שאנחנו יכולים להופיע ושאנחנו יודעים להופיע במשחקים האלה, אז זה תלוי יותר בנו. אנחנו צריכים לבוא ולהיות בשיא שלנו בשביל לנצח את המשחק. שתי הקבוצות הן קבוצות טובות, קבוצות מאומנות, ובסוף אנחנו צריכים לבוא ולהיות טובים כדי לנצח ולהמשיך הלאה. אני חושב שנגיע מוכנים והמאמנים יכינו אותנו כמו שצריך, ונעשה הכל כדי לנצח, לא משנה מי זה יהיה".

עדיין לא ברור מתי וכיצד דינו יצטרף אליכם. זה משהו שנערכים אליו? אתם מוכנים לתרחיש שבו יש מצב שהוא לא יהיה איתכם, או שאם הוא יצטרף בשלב מאוחר, הוא יהיה לגמרי מחוץ לקצב?

"זו שאלה שצריך לשאול יותר את הצוות המקצועי. ברור שלגבי דינו לא צריך להסביר כמה הוא משמעותי, כמה הוא טוב וכמה הוא עוזר לנו תמיד, אבל בסוף כולנו מקווים שהוא יהיה. יש דברים שהם, בוא נגיד, לא בשליטתנו. אני חושב שהצוות המקצועי יעשה מה שצריך כדי שנבוא בצורה הכי טובה איתו או בלעדיו. יש לנו סגל מספיק עמוק, מספיק רחב, והתמודדנו כל העונה עם חיסורים של שחקנים כאלה או אחרים. שוב, אני מקווה שלא נצטרך להתמודד עם זה, אבל גם אם כן נעשה את מה שצריך".

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

יצא לנו לראות במכבי תל אביב את ג'ף דאוטין וגור לביא עולים מהספסל אחרי תקופות שהם לא ראו יותר מדי דקות משחק, ואז סיפקו את הסחורה בגדול. משהו שבמידה מסוימת אפשר לומר גם עליך. ברמה המנטלית, מה דרוש באמת כדי להיות מסוגל להיות בסיטואציה הזו ואז להשתלט על העניינים?

"בסופו של דבר זה התפקיד שלנו כשחקנים, כמקצוענים. אנחנו צריכים להיות מוכנים בכל רגע כדי לעזור לקבוצה במה שהיא צריכה. נכון שכמו שאתה אומר יש משחקים שזה קצת יותר או קצת פחות, אבל בסוף המטרה שלי בתור שחקן היא תמיד להיות מוכן, ותמיד בהזדמנות שאני מקבל להיות כמה שיותר טוב ולעזור לקבוצה, ואני באמת מנסה לעשות את זה הכי טוב שאני יכול. כמו שאתה אומר, זה לא תמיד פשוט, מן הסתם יש התפתחויות של עונה ותקופות, אבל בסופו של יום התפקיד שלנו השחקנים זה להיות מוכנים כשיצטרכו אותנו ולהוכיח שמקומנו על המגרש".

"מבאס לאבד את הביתיות בארנה, אבל אין לנו תירוצים"

יצא לנו לראות אתכם משחקים בבית סוף סוף, ובכלל את כל הקבוצות הישראליות כמעט, ביורוליג וביורוקאפ, ועכשיו זה שוב להיות הרחק מהאוהדים, להתרחק שוב מהבית. איך זה מרגיש? יש כאן איזשהו תסכול של 'הגענו כבר כמעט לבאר, והנה פתאום?

"ברור שזה מבאס, קודם כל, כי כל השנה וכל מה שעשינו בעונה הזאת היה בשביל יתרון הביתיות, ועכשיו זה סוג של הופך להיות מגרש ניטרלי ולא יתרון ביתיות, כשכולם יודעים את העוצמות של הארנה ובמשחקים חשובים איך שהאוהדים ממלאים אותם, וכמה כוח הם נותנים לנו, וכמה קשה לנצח אותנו שם. אבל שוב, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו בסוף צריכים להגיע מוכנים כמה שיותר ואנחנו צריכים לנצח במשחק הזה אם זה בבלגרד, בירושלים, או לא משנה איפה זה יהיה, ולשם אנחנו מכוונים. אני מקווה שיבוא כמה שיותר קהל גם לפה ויעזור לנו, מן הסתם זה לא יהיה כמו בארנה, אבל אנחנו בתור קבוצה, שחקנים וצוות נבוא הכי מוכנים שיש ואני בטוח שנעשה את העבודה גם פה".

האם לדעתך צריך לחדש את הליגה תוך כדי המלחמה? זאת אומרת, גם בלי הקהל ובלי הזרים, במידה שהעסק הזה יימשך מעבר?

"אני לא יודע להגיד לך. כולנו מקווים וכולנו באותו חוסר ידיעה של מה יהיה, אבל כולנו מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר ונוכל לחזור לשחק כרגיל. ואם לא, ברור שמה שאפשר זה עדיף לדעתי כל עוד אי אפשר כרגיל, אבל אני מקווה שנוכל כרגיל".

"מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר". שחקני הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

האם נראה את רועי הובר והפועל ירושלים ביורוליג בעונה הבאה, והאם אתה מרגיש איזשהו סוג של לחץ לאור המצב?

"אני מאוד מקווה שכן. כמו שאמרתי בתחילת הראיון, זו בסוף המטרה הכי גדולה שלנו כרגע לזכות ביורוקאפ. זה מתחיל ברבע גמר, במשחק אחד מאוד מאוד קשה, ונקווה שנעבור אותו ומשם נתקדם הלאה. אני חושב שכולם מבינים שזאת המטרה ושאין תירוצים".

לסיום, כמה תארים נוספים הפועל ירושלים תספור בסוף העונה הזו ומה נאחל לך?

"אני מקווה שגם ביורוקאפ וגם באליפות נצליח לזכות. גם פה וגם שם יהיה לא פשוט, הליגה כולם יודעים כמה היא השתפרה וכמה התחרות גדולה, וגם ביורוקאפ אנחנו צריכים להיות בשיא שלנו בשביל לזכות. ומה שנאחל לי זה מה שנאחל לכל עם ישראל שיהיה לנו שקט, שנחזור לשגרה ושהכול יחזור להיות כרגיל".