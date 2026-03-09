יום שני, 09.03.2026 שעה 09:14
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
6610-4925פורטו1
6214-6425ספורטינג ליסבון2
5916-5325בנפיקה ליסבון3
4625-5225בראגה4
4125-3725ז'יל ויסנטה5
3921-3025פמליקאו6
3535-3125מורירנסה7
3442-4625אשטוריל8
3237-2825גימראייש9
2839-2425אלוורקה10
2653-3225ארוקה11
2543-2825אמדורה12
2444-2625קאסה פיה13
2237-2925נסיונאל מדיירה14
2231-2225סנטה קלרה15
2144-2324ריו אבה16
1938-1924טונדלה17
1057-1825איי.וי.אס18

"אני בוגד?": מוריניו התפוצץ בעוד תקרית מביכה

מאמן בנפיקה הורחק בדק' הסיום והתייחס לכל מה שקרה: "איש צוות של פורטו קרא לי בוגד 50 פעמים, בוגד על מה?". על השופט הרביעי: "עשה עבודה נוראית

|
מוריניו (IMAGO)
מוריניו (IMAGO)

בנפיקה ליסבון חילצה 2:2 במפגש שנערך באצטדיון האור מול פורטו, בזמן שהמשחק כבר נראה אבוד, אך למרות זאת ז'וזה מוריניו כלל לא היה מרוצה והורחק ברגע שבו התפרץ לעבר הספסל של הקבוצה היריבה.

המאמן הפורטוגלי הסביר מדוע קיבל כרטיס אדום. בצילומים נראה שהוא בועט בכדור לכיוון הספסל של היריבה, אך הוא הצדיק את מעשיו: "השופט אמר שהוא הרחיק אותי כי בעטתי את הכדור לכיוון הספסל של פורטו. זה שקר מוחלט. הרבה פעמים, בחצי המגרש שלנו, אני בועט את הכדור לכיוון היציע כדי לתת לאוהד בר מזל הזדמנות. אני יודע שאני לא מאוד טוב מבחינה טכנית, אבל זה היה מיועד ליציע", הצהיר.

“קרא לי בוגד 50 פעמים”

מנגד, מוריניו הסביר גם את הסיבה לכעס שלו כלפי אנשי הצוות המקצועי של היריבה, עד כדי כך שאיבד שליטה: "הוא (אחד מאנשי הצוות של פורטו) קרא לי בוגד 50 פעמים. הייתי רוצה שהוא יסביר לי את זה: בוגד של מה? הלכתי לפורטו, נתתי הכל לפורטו, הלכתי לצ'לסי, הלכתי לאינטר, לריאל מדריד, טיילתי בכל העולם ונתתי 24 שעות מהחיים שלי בכל יום. לזה קוראים מקצוענות", אמר בכעס.

מוריניו בעימות (IMAGO)מוריניו בעימות (IMAGO)

המאמן חזר והדגיש את הסיבה שכל כך הפריעה לו: "קללות מהאוהדים זה דבר אחד, זה כדורגל. אלה אותם אוהדים שהטרידו אותי כשהסתובבתי בעיר. אבל מאיש מקצוע אחר... הוא איש מקצוע כמוני, הוא לבש כמה חולצות לאורך הקריירה שלו, אני לא מבין את זה. בוגד על מה? על זה שנתתי הכל לבנפיקה? מחר, כשאלך לאסטרלה דה אמדורה, למוריירנסה או לאוניאו דה לייריה, אתן הכל. לא אהבתי את זה", הדגיש.

בהצהרה נזעמת נוספת תקף מוריניו גם את השופט הרביעי, שנשאר קרוב אליו לאורך כל המשחק: "הורחקתי, השופט הרביעי עשה עבודה נוראית במהלך המשחק והמשיך לעשות זאת כשאמרתי לשופט שבעטתי בכדור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */