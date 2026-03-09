קוקו גוף פרשה, אאלה בשמינית גמר אינדיאן וולס

דרמה גדולה התרחשה הלילה בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי, כאשר המדורגת רביעית בעולם ואלופת הרולאן גארוס המכהנת, קוקו גוף, נאלצה לפרוש ממשחקה בסיבוב השלישי מול הכוכבת הפיליפינית העולה, אלכסנדרה אאלה. האמריקאית הצעירה פיגרה 6:2 ו-2:0 לאחר 54 דקות בלבד של טניס, כשהחליטה שהיא אינה יכולה להמשיך לשחק בעקבות כאבים עזים בזרועה השמאלית.

עבור גוף, מדובר בפעם השנייה בלבד בקריירה שבה היא נאלצת לפרוש במהלך משחק בסבב הנשים, והראשונה מאז טורניר סינסינטי בשנת 2022. המשחק דווקא התחיל בצורה חיובית עבור האמריקאית, שהובילה 1:2 עם שבירה מוקדמת, אך מאותו רגע העניינים החלו להסתבך. בפיגור 5:2 במערכה הראשונה, גוף לקחה פסק זמן רפואי וקיבלה חבישה מאסיבית על אמת ידה השמאלית. לאחר שהפסידה את שני המשחקונים הראשונים של המערכה השנייה, היא ניגשה לרשת וסיימה את ההתמודדות.

קוקו גוף במהלך משחק (רויטרס)

"נצטרך להבין מחר מה בדיוק קרה, אבל לפי התחושה, נאמר לי שזה כנראה משהו שקשור לעצבים", הסבירה גוף לאחר הפרישה. "מעולם לא חוויתי דבר כזה בעבר, מעולם לא הרגשתי תחושה כזו. זה הרגיש כאילו זיקוק התפוצץ בתוך הזרוע שלי, ואז כל היד שלי הרגישה כאילו היא עולה באש. ככל שהמשחק נמשך, זה הלך והחמיר, אפילו בחבטות שבהן בכלל לא השתמשתי ביד שמאל". גוף לא רצתה להמעיט מהיכולת של יריבתה והוסיפה: "הרגשתי ממש רע לפרוש, בעיקר בגללה, כי היא שיחקה טניס נהדר ולא רציתי לקחת ממנה שום קרדיט. הייתי מעדיפה לסיים את המשחק ולהפסיד 6:0, אבל בשלב מסוים הכאב החמיר ולא ידעתי מה קורה, אז הרגשתי שעדיף לעצור".

מהעבר השני, אלכסנדרה אאלה בת ה-20 ממשיכה את הנסיקה המטאורית שלה בסבב. הניצחון הזה, שמהווה מעין נקמה ספורטיבית על ההפסד המוחץ 6:0 ו-6:2 לגוף רק לפני שבועיים בשלב רבע הגמר של טורניר דובאי, שולח אותה לשמינית הגמר. בכך, אאלה הפכה לפיליפינית הראשונה אי פעם שמגיעה לשלב 16 האחרונות באינדיאן וולס. מעבר לכך, ההישג צפוי להכניס אותה לראשונה בקריירה אל תוך 30 הראשונות בדירוג העולמי (תעלה לפחות למקום ה-28, לאחר שהחלה את הטורניר במקום ה-32), וזאת לאחר שרק בשנה שעברה הפכה לפיליפינית הראשונה בטופ 100. כעת, המאזן שלה מול שחקניות מהטופ 5 עומד על שלושה ניצחונות מול שלושה הפסדים, שכן בעבר גברה גם על איגה שוויונטק ומדיסון קיז בטורניר מיאמי.

בראיון על המגרש לאחר המשחק, אאלה הפגינה ספורטיביות למופת, ציינה את יום האישה הבינלאומי ופרגנה ליריבתה: "קודם כל, אני רוצה לאחל לכולם יום אישה שמח. אני רוצה להגיד תודה לכל הנשים המדהימות שסללו את הדרך ופעלו למען עצמן ולמען נשים אחרות. ביניהן נמצאת קוקו, אז תודה לך קוקו על היותך מתחרה מדהימה ומודל לחיקוי. אני באמת מקווה שהכל בסדר ושתחלימי במהרה. אף אחד לא אוהב לנצח ככה, ואף אחד לא אוהב להפסיד ככה, אבל אני שמחה מההופעה שלי ומהדרך שבה שיחקתי".

קוקו גוף בפעולה מול אלכסנדרה אאלה. (רויטרס)

אאלה גם התייחסה לתמיכה האדירה שהיא מקבלת מהקהל הפיליפיני, שמילא את היציעים עם דגלי הלאום וזכה למחמאות מגוף עצמה עוד בטורניר בדובאי. "הייתי קצת לחוצה, זה אצטדיון גדול ויריבה גדולה, אבל הייתי מלאת מוטיבציה", שיתפה המנצחת. "זה תענוג כל כך גדול להיות מסוגלת לשחק במגרשים שבהם אנשים מחכים לך, שבהם יש אווירה מדהימה ומחשמלת. מעולם לא היה לי את זה בעבר כשהייתי בסבב הנמוך, אז לשחק מול קהל כזה זו חוויה נהדרת שנותנת לי המון מוטיבציה להמשך".

בשלב שמינית הגמר, אאלה תפגוש את המדורגת 14 בטורניר, לינדה נוסקובה הצ'כית, שחזרה מפיגור מערכה כדי לנצח את סוראנה קירסטאה בתום מאבק עיקש של כמעט שעתיים וחצי. זה יהיה המפגש הראשון בקריירה בין השתיים, וניצחון נוסף של הפיליפינית עשוי להקפיץ אותה עד למקום ה-24 בעולם ולהמשיך את עונת הפריצה החלומית שלה.